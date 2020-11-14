55-летнюю вологжанку оштрафовали на тысячу рублей за кражу капусты с поля СХПК «Племзавод Майский»

В Вологде суд привлёк 55-летнюю местную жительницу к административной ответственности за кражу капусты с поля.

По материалам дела, вечером 26 сентября 2020 года женщина украла 14 кочанов капусты с поля СХПК «Племзавод Майский» вблизи деревни Шоломово. Общая сумма ущерба составила 540 рублей (15 рублей за килограмм).

«Сотрудникам полиции вологжанка пояснила, что в тот день была чудесная погода, и она решила съездить на природу за вдохновением, так как она рисует картины и делает поделки. Проезжая рядом с капустным полем, она увидела лежащие на обочине дороги кочаны капусты. Решив, что капуста ничья, она погрузила их в свою машину и уехала», - сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Суд признал женщину виновной и назначил ей штраф в размере 1000 рублей. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано. Украденную капусту вернули владельцу.