Встречу солиста группы «Звери» Романа Билыка с вологжанами прервала полиция

20.08.2020 [Общество]

Роман Билык, солист группы «Звери», вечером 20 августа встретился с жителями Вологды на Кремлевской площади, у памятника Константину Батюшкову. Изначально музыкант планировал организовать субботник на берегу реки, но после того, как он написал об этом в соцсети, мусор убрали. 

— На самом деле, очень приятно, что мы не пойдем сейчас убирать, а просто можем пообщаться. У вас прекрасный город, гуляешь, все хорошо. И вот этот страшный пятачок. Меня это удивило, поразило до глубины души, поэтому я как-то решил написать в Instagram. Может, там урны поставить? Для раздельного мусора. Чтобы пластик отдельно, бумагу отдельно, — сказал журналистам Роман.

После небольшого интервью музыкант раздавал автографы, а потом спел несколько песен, играя на принесенной поклонниками гитаре. Вскоре к Билыку подошел полицейский, сообщив, что в регионе действует режим повышенной готовности, а скопление людей нарушает принцип социального дистанцирования.

Вологжан попросили разойтись. Напоследок солист «Зверей» исполнил песню «Районы-кварталы»

Тэги: Роман Билык
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