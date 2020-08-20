Встречу солиста группы «Звери» Романа Билыка с вологжанами прервала полиция

Роман Билык, солист группы «Звери», вечером 20 августа встретился с жителями Вологды на Кремлевской площади, у памятника Константину Батюшкову. Изначально музыкант планировал организовать субботник на берегу реки, но после того, как он написал об этом в соцсети, мусор убрали.

— На самом деле, очень приятно, что мы не пойдем сейчас убирать, а просто можем пообщаться. У вас прекрасный город, гуляешь, все хорошо. И вот этот страшный пятачок. Меня это удивило, поразило до глубины души, поэтому я как-то решил написать в Instagram. Может, там урны поставить? Для раздельного мусора. Чтобы пластик отдельно, бумагу отдельно, — сказал журналистам Роман.

После небольшого интервью музыкант раздавал автографы, а потом спел несколько песен, играя на принесенной поклонниками гитаре. Вскоре к Билыку подошел полицейский, сообщив, что в регионе действует режим повышенной готовности, а скопление людей нарушает принцип социального дистанцирования.

Вологжан попросили разойтись. Напоследок солист «Зверей» исполнил песню «Районы-кварталы»