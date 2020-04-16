В Череповце уронили памятник Николаю Гоголю

В Череповце днем 16 апреля спецтехникой задели бюст Николая Гоголя: памятник упал в сторону проспекта Победы.

— Техника частного подрядчика была задействована в работах по уборке сквера и сдавалась назад. Памятник вернули на место с помощью автокрана, сама скульптура повреждений не получила, — сообщает gorodche.ru.

Бюст коммунальщикам велено вернуть на место. По факту инцидента проводится служебная проверка.

Ранее NewsVo сообщал, что в Череповце вандалы уже два раза испортили памятник купцу, установленный на Советском проспекте. У арт-объекта отрывают один из элементов - книгу.