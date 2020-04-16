В Череповце уронили памятник Николаю Гоголю

16.04.2020 [Общество]
В Череповце уронили памятник Николаю Гоголю

В Череповце днем 16 апреля спецтехникой задели бюст Николая Гоголя: памятник упал в сторону проспекта Победы.

— Техника частного подрядчика была задействована в работах по уборке сквера и сдавалась назад. Памятник вернули на место с помощью автокрана, сама скульптура повреждений не получила, — сообщает gorodche.ru.

Бюст коммунальщикам велено вернуть на место. По факту инцидента проводится служебная проверка. 

Ранее NewsVo сообщал, что в Череповце вандалы уже два раза испортили памятник купцу, установленный на Советском проспекте. У арт-объекта отрывают один из элементов - книгу.

Тэги: памятники

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Три аппарата ИВЛ, которые «Playrix» подарил Вологде, были куплены у депутата гордумы
Мэр Вологды заявил о необходимости ужесточения карантина
Мэр Вологды Сергей Воропанов ответил, можно ли жителям ездить за город и на дачу
Санитарные КПП начнут работать на выездах из Вологды
Коронавирус подтвердился у 42 жителей Вологодской области
Количество жителей Вологодской области с подтвержденным коронавирусом увеличилось до 67 человек
В Вологодском районе выявили пациента с подозрением на коронавирус
Страдают все: что не так с дистанционным обучением школьников в Вологде?
41 автомобиль не пустили в Вологду после проверки на КПП за сутки
В Кадуйском районе выявили двух пациентов с подозрением на коронавирус
16.04.2020 [Общество]

Вологодский оптико-механический завод будет выпускать тепловизоры для измерения температуры людей в потоке

520
0
10.04.2020 [Общество]

Страдают все: что не так с дистанционным обучением школьников в Вологде?

9444
5
13.04.2020 [Общество]

Три аппарата ИВЛ, которые «Playrix» подарил Вологде, были куплены у депутата гордумы

30193
33

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Череповце уронили памятник Николаю Гоголю
Анализы на коронавирус в Вологодской области больше не будут перепроверять в Москве
Первый пациент с подозрением на коронавирус выявлен в Великоустюгском районе
Никольчанина, который до смерти избил гостя за нечистоплотность, приговорили к пяти годам колонии
Жителя Свердловска осудили за коммерческий подкуп менеджера фирмы в Череповце
Ухаживающие за родственниками-инвалидами жители Вологды могут получить пропуска для передвижения по городу
Суд приговорил вологжанина к 8,5 годам колонии за убийство друга
 


10.04.2020 [Общество]

Страдают все: что не так с дистанционным обучением школьников в Вологде?

9444
0
16.04.2020 [БлогоVO]

В районы прям методички разослали, как к народу обращаться на коронавирусную тему?

295
0
13.04.2020 [Обзор Прессы]

Режиссер Борис Гранатов о том, чем живет Вологодский ТЮЗ во время карантина

531
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика