В Череповце задержали трех девушек, испортивших памятник купцу

17.12.2019 [Происшествия]

В Череповце полицейские задержали трёх девушек в возрасте от 19 лет до 21 года, подозреваемых в порче памятника купцу на Советском проспекте. Происшествие случилось в ночь с 18 на 19 ноября.

«Полицейские выяснили, что подруги отдыхали в одном из увеселительных заведений города. После застолья они отправились гулять по исторической части, увидели скульптуру купца и захотели с ним сфотографироваться. Им помешал пюпитр с книгой, и они решили его убрать, чтобы залезть на руки к купцу», — говорится в сообщении на сайте мэрии Череповца.

Ущерб оценён в пять тысяч рублей. За вандализм подозреваемым грозит до трех лет лишения свободы. Ранее NewsVo писал о том, что за информацию о вандалах, испортивших памятник, предприниматель Сергей Секретарёв был готов заплатить 30 тысяч рублей. В пресс-службе городского УМВД уточнили, что полицейские установили личности подозреваемых самостоятельно.

Тэги: памятник

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