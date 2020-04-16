В Череповце утопили дебаркадер при попытке поднять его на поверхность

16.04.2020 [Общество]

В Череповце утопили дебаркадер при попытке поднять его на поверхность. «Это фиаско, братан», - так охарактеризовал ситуацию мэр города Вадим Германов.

"Фраза из мема как нельзя лучше характеризует результат сегодняшней попытки подъема дебаркадера. Фирма из Санкт-Петербурга, которая взялась за эту задачу, подняла десятки затопленных судов. Однако работа с череповецким речным вокзалом оказалась сложнее, чем предполагалось", - написал у себя на странице Вадим Германов.

Он пояснил, что в процессе подъема верхняя надстройка сместилась в сторону берега, срезала тоннели, через которые откачивали воду, и ушла под воду. 

"Специалисты опасаются, что фатальные повреждения получил и дебаркадер, стоящий рядом. По техническому заключению, дальнейшие попытки поднять конструкцию могут привести к тотальному разрушению ее надводной части. Несмотря на это, подрядчик из Санкт-Петербурга продолжит работы по подъему дебаркадера и его буксировке к берегу", - заключил мэр Череповца.

Ранее NewsVo сообщал, что один из трех дебаркадеров, пришвартованных у Соборной горки в Череповце затонул утром 16 декабря 2019 года. Это причал, который стоял дальше остальных от причальной стенки. Дебаркадер принадлежит муниципальному предприятию «Водоканал», ранее, как отмечают череповецкие СМИ, он был в собственности у предпринимателя Александра Желтова, но тот лишился имущества из-за долгов. 

В начале марта череповецкие власти сообщили о том, что затонувший дебаркадер поднимут. Специалисты из Санкт-Петербурга должны были поднятьт его со дна и отбуксировать на мелководье. После этого должно было пройти комплексное обследование сооружения.

"Состояние объекта критическое, разрушение конструкций тотальное. Это последствия долгих лет безответственной эксплуатации предыдущим собственником", — сообщал в начале марта Вадим Германов.

Тэги: дебаркадер
Фото со страницы Вадима Германова

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