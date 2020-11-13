УМВД по Вологодской области передумало покупать картину в жанре «фантазийный реализм»​​​​​​​

УМВД по Вологодской области отменило закупку картины в жанре «фантазийный реализм». Сообщение об этом появилось вчера, 12 ноября, в 15.35 на сайте госзакупок.

— Информация по предоставлению предложений не требуется, закупка отменена, — говорится в сообщении.

Ранее NewsVo сообщал, что УМВД по Вологодской области планировало купить картину размером 800×1200 мм в жанре «фантазийный реализм».

«На картине должен быть изображен человек-мыслитель, смотрящий вдаль на летящих журавлей, рассветное небо озаряет просторы, речка, которая медленно, неторопливо течет где — то вдали», — говорится в техзадании к закупке.

Запрос появился на сайте госзакупок 11 ноября, прием предложений о ценах должен был продлиться до 13 ноября.

NewsVo не удалось найти в сети информацию о жанре «фантазийный реализм», по-видимому, авторы запроса имели в виду «фантастический реализм». Это такое такое течение в искусстве и литературе, в котором автор, изображающий действительность, пытается ее понять и объяснить через создание фантастических образов.