УМВД по Вологодской области решило купить картину в жанре «фантазийный реализм»​​​​​​​

12.11.2020 [Общество]

УМВД по Вологодской области планирует купить картину размером 800×1200 мм в жанре «фантазийный реализм». Соответствующий запрос цен на сайте госзакупок обнаружило «МБХ медиа».

«На картине должен быть изображен человек-мыслитель, смотрящий вдаль на летящих журавлей, рассветное небо озаряет просторы, речка, которая медленно, неторопливо течет где — то вдали», — говорится в техзадании к закупке.

Запрос появился на сайте госзакупок 11 ноября, прием предложений о ценах продлится до 13 ноября. 

NewsVo не удалось найти в сети информацию о жанре «фантазийный реализм», по-видимому, авторы запроса имели в виду «фантастический реализм». Это такое такое течение в искусстве и литературе, в котором автор, изображающий действительность, пытается ее понять и объяснить через создание фантастических образов. 

Тэги: картина, госзакупки

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