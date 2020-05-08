«Подарок для главы?»: в Сокольском районе отремонтировали дорогу к участку тещи главы муниципалитета

Наталья Рюмина

В Сокольском районе отремонтировали дорогу в селе Архангельское за 15 миллионов рублей. Местные жители обратили внимание на то, что проезжую часть привели в порядок там, где люди ожидали это увидеть меньше всего — у участка тещи главы района Юрия Васина. А подъезд к школе тем временем так и остался в плачевном состоянии.

24 апреля на сайте администрации Сокольского муниципального района появилась информация, что на дорогах центральной усадьбы Архангельского сельского поселения появился новый асфальт.

«Речь идет об обоих подъездах к селу, плавно переходящих в центральные улицы. Работы по асфальтированию проводятся в рамках исполнения поручений Губернатора области Олега Кувшинникова, озвученных на Градсовете 10 декабря 2019 года. Поскольку дороги имеют статус региональных, их ремонт проводится силами Сокольского ДРСУ, филиала Вологодавтодора, а финансирование осуществляется из дорожного фонда области», — говорится в сообщении.

Асфальт в селе Архангельском положили прямо поверх старого покрытия, в двух местах без проекта и экспертизы, которые обычно делают перед ремонтами. Заказчиком работ в Архангельском выступило Управление автомобильных дорог Вологодской области, подрядчик — ПАО «Вологдаавтодор». Стоимость выполненных работ была определена в сметной документации на основании дефектной ведомости и составила 15,5 млн. рублей. Это официальная информация департамента дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области.

«В оперативном управлении КУ ВО „Управление автомобильных дорог Вологодской области“ находятся автодороги регионального и межмуниципального значения „Подъезды к с. Архангельское“ протяженность 1,9 км, имеющие начало от автодороги „Сокол-Харовск-Вожега“. В 2020 году выполнялись работы по восстановлению асфальтобетонного покрытия автодороги „Подъезды к с. Архангельское“ в рамках государственного котракта от 24.06. 2019 № 1-123 на „Содержание автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения и сооружений на них“. Отдельный государственный контракт на ремонт автодороги не заключался, отдельная проектная документация на выполнение работ не разрабатывалась», — сообщил в ответе на запрос NewsVo начальник департамента Андрей Накрошаев.

Если посмотреть на схему ремонта подъездов, то хорошо видно, как один ремонт закончился, не дойдя до школы, а второй протянулся чуть дальше. Участок, до которого «дотянули» второй подъезд, принадлежит теще главы района, в распоряжении редакции NewsVo есть выписка из Росреестра, которая доказывает этот факт.

Верхним кружком отмечен строящийся дом, нижним - местоположение школы

На участке сейчас строится дом. Работы пока не доведены до конца, но уже удивляют своим размахом. Подобные дома без отделки в Вологодской области продаются примерно за 10 миллионов рублей. Вот так выглядит дом, построенный на участке тещи главы района.

А вот, за сколько продаются очень похожие дома в Шекснинском и Вологодском районах — за 12 и 11 млн соответственно.

Глава Сокольского района, судя по информации о доходах, в 2019 году заработал 2 859 699,01 рублей, а его супруга - 1 781 708,31 рублей.

Местные жители называют дорогу подарком для главы района (9 мая у него юбилей) и считают, что ремонт был сделан именно под будущий дом, а не под нужды людей. Сам Юрий Васин не скрывает, что в Архангельском есть участок, который принадлежит его родственникам, но отрицает, что это он строит дом на нем. К тому же отремонтированная дорога, по словам главы, находится в собственности области, а значит, повлиять на ход ремонта Юрий Алексеевич никак не мог.

«Те участки дорог, которые засфальтированы, к сожалению, их делал не я, и сделали мы это не за счет бюджета Сокольского района. Они отремонтированы по поручению губернатора и в соответствии с распоряжением начальника департамента дорожного хозяйства. Вопрос о ремонте подъездов в селе Архангельском мы поднимали еще в прошлом году на градсовете вместе с вопросами по ремонту других дорог района. Бюджетирование и ремонт дорог выполняло Сокольское ДРСУ, которое работает напрямую с ведомством. Участок у школы, который не был затронут ремонтов находится в ведении Сокольского района. Если в связи с эпидимиологической ситуацией бюджет района не будет минимизирован, в следующим году я дороги в Архангельском доделаю», — сказал Юрий Васин журналисту NewsVo.

Он так же пояснил, что дом, который строится рядом с отремонтированной дорогой, не его.