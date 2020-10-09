Житель Тарноги пришел в отдел полиции с крокодилом в сумке

В Тарногском Городке правоохранители изъяли крокодила у одного из посетителей отдела полиции. 27-летний молодой человек стоит на учете как отбывающий условный срок, у полицейских он пришел попросить разрешения на смену места жительства.

— Полицейским он пояснил, что хочет переехать жить в Сочи. После чего житель Тарноги открыл свою сумку, в которой находился крокодил. Со слов мужчины, в связи с наступлением холодов он озаботился состоянием рептилии, — сообщает пресс-служба УМВД.

Как пояснил полицейским мужчина, крокодила он купил в Архангельской области. Рептилию у посетителя изъяли. Сейчас решается вопрос о направлении экзотического животного в ветеринарную лечебницу для оценки состояния здоровья и дальнейшей его передачи в зоозащитную организацию.

Год назад, в октябре 2019 года, вологодские полицейские тоже пристраивали крокодила. Тогда рептилия вместе с другими животными была найдена в машине "Лада Ларгус", которая попала в ДТП в Бабушкинском районе. Автомобиль выехал на встречку и врезался в ВАЗ. Люди - оба водителя и пассажирка "Лады" - погибли. В областном УМВД сообщили, что в "Ладе" перевозились крокодил, питон, кролик, еж, морская свинка и черепаха.

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Российский кабмин установил список животных, которые запрещены к содержанию гражданами. Крокодилы есть в этом списке. Документ опубликован на сайте Правительства РФ.