В Вологде ищут, куда пристроить крокодила и питона, попавших в ДТП

Зверей, попавших в ДТП в Бабушкинском районе, пока приютили в обществе защиты животных "Велес". Напомним, 23 октября в Бабушкинском районе столкнулись ВАЗ и "Лада Ларгус", в которой перевозили крокодила, питона, ежа, морскую свинку и кролика.

Люди в обеих машинах погибли: это водители, а также пассажирка "Лады". Полицейские выяснили, что водитель "Лады" зарегистрирован в Кировской области, его пассажирка - в Псковской, водитель ВАЗ 2107 - в Тотемском районе.

Как рассказали в пресс-службе областного УМВД, "Лада Ларгус" выехала на встречку. Животных сначала отвезли в больницу села имени Бабушкина, но там, по понятным причинам, не могли их оставить. После этого зверей увезли на ветстанцию, а оттуда - в Вологду. В областной столице их осмотрели в одной из ветклиник и передали в "Велес".

Связаться с "Велесом" нам пока не удалось, но, судя по всему, животным теперь нужны новые хозяева. В пресс-службе областного УМВД нам сказали, что после ДТП к ним никто не обращался из родственников погибших, чтобы забрать животных и разбитую машину.