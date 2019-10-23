В Бабушкинском районе столкнулись ВАЗ и "Лада" с крокодилом: погибли три человека

В Бабушкинском районе три человека погибли в ДТП при столкновении двух легковых автомобилей, в одном из которых перевозились животные.

Авария произошла сегодня около 7 часов утра на 195 километре автодороги Чекшино-Тотьма-Никольск около деревни Миньково. Там столкнулись лоб в лоб ВАЗ-2107 под управлением 48-летнего мужчины и "Лада Ларгус" под управлением 39-летнего мужчины. В результате ДТП погибли оба водителя, а также пассажирка "Лады" - 52-летняя женщина.

Полицейские выяснили, что водитель "Лады" зарегистрирован в Кировской области, его пассажирка - в Псковской, водитель ВАЗ 2107 - в Тотемском районе.

- В ходе осмотра транспортных средств установлено, что в автомашине "Лада Ларгус" перевозились животные (крокодил, питон, еж, кролик, морская свинка). Они остались живы и переданы сотрудникам МЧС для доставления на временное содержание в медицинское учреждение села имени Бабушкина, - сообщает областное УМВД.

Как пояснили в пресс-службе областного УМЧС, животные находятся на ветстанции, на них есть все необходимые документы.

Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства происшествия.