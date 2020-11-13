Главврач Вологодского городского роддома Марина Курапова: «Лаборатория работает в обычном режиме»

В городском роддоме Вологды на улице Пирогова прокомментировали требования объявивших забастовку лаборантов. В комментарии главврача медучреждения Марины Кураповой, который распространил среди журналистов департамент здравоохранения области, говорится, что помещения лаборатории приведут в порядок.

— В настоящее время готовится проектно-сметная документация на ремонт всей лаборатории. В течение месяца будут проведены косметические ремонты в отдельных кабинетах лаборатории, недостатки будут устранены. Плановое закрытие лаборатории планируется на следующий год для комплексного ремонта всей лаборатории, — отметила Курапова.

А вот ответственность за отравление персонала парами метилового спирта главврач переложила на уволенную заведующую лабораторией.

— По поводу аппарата окраски гематологических мазков — аппарат поставлен на апробацию. Апробацией занималась непосредственно бывшая заведующая Любовь Васильева. Именно она определяла, какой будет аппарат поставлен на апробацию, где его нужно будет разместить, имеются ли у него какие-нибудь вредные факторы для работы. Аппарат окраски гематологических мазков улучшает качество окраски мазков, устраняет человеческий фактор при окраске мазков, улучшает условия работы и увеличивает количество проведенных исследований. В настоящее время определяется возможность перебазирования данного аппарата в место, где есть более усиленная вентиляция. Вентиляцией оборудована вся лаборатория учреждения, — отметила главврач.

По словам Марины Кураповой, сейчас клинико-диагностическая лаборатория работает «в обычном режиме», руководство передано опытному биологу, заведующей КДЛ-2 Людмиле Мирич. Для улучшения условий в зоне отдыха лаборантам также поставили микроволновую печь.

— В настоящее время лаборатория работает в обычном режиме, выполняется полностью спектр обследований, несмотря на то, что сотрудники, которые сняты на видео, находятся на больничном листе, — сообщила главврач.

Ранее NewsVo сообщал, что сотрудники лаборатории Вологодского городского роддома 12 ноября записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину и губернатору Вологодской области Олегу Кувшинникову. Они требуют восстановить в должности уволенную заведующую Любовь Васильеву и обеспечить им безопасные условия труда. Видеозапись появилась в аккаунте независимого профсоюза «Альянс врачей» в Twitter. В нынешних условиях лаборанты отказались трудиться и объявили забастовку.

NewsVo писал, что утром 11 ноября администрация роддома на улице Пирогова в Вологде сообщила о проникновении посторонних в медучреждение. Через запасной вход уволенная сотрудница роддома и несколько неизвестных попали внутрь, как уверен главврач роддома, незаконно. Активисты вели видеосъемку, а затем заперлись в лаборатории на четвертом этаже здания. На место вызвали полицейских.

Бывшая сотрудница — это Любовь Васильева, ранее заведовавшая клинико-диагностической лабораторией роддома. Женщину уволили 6 ноября, по ее мнению, незаконно. Поэтому 11 ноября она вернулась в медучреждение с представителями независимого профсоюза «Альянс врачей». Васильева рассказала NewsVo, что права работников в учреждении нарушаются. К примеру, при отсутствии вытяжки в помещении лаборанты работают с метиловым спиртом и могут им отравиться. Представители профсоюза провели проверку в лаборатории, зафиксировали нарушения и пообещали передать информацию о них в правоохранительные органы. После того, как активисты покинули роддом, их начали преследовать сотрудники полиции. Они составили в отношении Анастасии Васильевой, а также еще двух сотрудников профсоюза протоколы о нарушении законодательства «в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения». Оператора и менеджера профсоюза для этого доставляли в отдел полиции, на главу профсоюза документ составили в кафе.

Утром 12 ноября лаборанты и представители независимого профсоюза «Альянс врачей» вновь встретились с главврачом роддома и передали ей свои требования. Та пообещала рассмотреть их и принять решение до конца дня. В 16.43 в аккаунте «Альянса врачей» появилось сообщение о забастовке.