Уволенная сотрудница роддома в Вологде вернулась на работу вместе с представителями независимого профсоюза врачей

11.11.2020 [Общество]

Администрация роддома на улице Пирогова в Вологде утром 11 ноября сообщила о проникновении посторонних в медучреждение. По данным информагентства «Ранпресс», около семи часов утра через запасной вход бывшая сотрудница роддома и несколько неизвестных попали внутрь, вели видеосъемку, а затем заперлись в лаборатории на четвертом этаже здания. Главврач роддома вызвала на место полицейских.

Как удалось выяснить NewsVo, бывшая сотрудница — это Любовь Васильева, ранее заведовавшая клинико-диагностической лабораторией роддома. Приказ о ее увольнении вышел 6 ноября, женщина уверена, что он незаконный. Поэтому 11 ноября она вернулась в медучреждение с представителями независимого профсоюза «Альянс врачей».

— Представители профсоюза приехали из Москвы с проверкой, а администрация вызвала на нас полицию. Представители профсоюза проводят проверку лаборатории, все нарушения фиксируют на видеокамеру. Будет составляться справка о всех нарушениях. Здесь есть нарушения эпидрежима, сотрудники работают  с метиловым спиртом, а нет вытяжки, идет отравление. 6 ноября вышел приказ о том, чтобы уволить заведующую лаборатории. Потому что заведующая обо всех недостатках на работе говорит главврачу открыто. Вопрос с незаконным увольнением будем решать, - рассказала NewsVo Васильева.

По словам экс-заведующей лаборатории, приехавшие на место полицейские хотят забрать их в отдел, однако протокол пока не составлен.

Скриншот официального аккаунта "Альянса врачей" в Twitter

— В дежурную часть первого отдела полиции утром поступил звонок, что посторонние лица находятся в здании женской консультации на улице Герцена. На место был направлен наряд полиции для выяснения обстоятельств. Информация, которая распространяется в СМИ о захвате здания, вообще не соответствует действительности, — пояснил NewsVo руководитель пресс-службы областного УМВД Евгений Ворочалков. 

"Ранпресс" пишет, что Васильеву уволили за сокрытие данных по ковидным пациентам, из-за чего персонал не мог своевременно получить надбавки за работу с инфицированными. Покидая рабочее место, женщина забрала с собой ключ от запасной двери. Сама Васильева рассказала NewsVo, что это служебный вход, и прошла она законно. 

Ранее NewsVo сообщал, что конфликт между заведующей лабораторией и администрацией роддома длится уже давно. Так, в январе 2020 года Любовь Васильева объявила голодовку, чтобы вернуть себе и сотрудникам доплату за переработки.  Ее вводили ежегодно в связи с тем, что людей в лаборатории не хватает и объем работ действующие работники делят между собой. В очередной раз доплату установили с  1 января 2019 года. Сотрудники говорят, что это было связано, в том числе, и с присоединением к роддому женской консультации № 3.

Приказ об отмене доплаты был подписан 2 июля 2019 года, сотрудники лаборатории с ним ознакомлены не были, и узнали о нем только по уменьшившейся зарплате.  Осенью сотрудники лаборатории, включая заведующую, обратились в суд с требованием вернуть доплату и выплатить им не полученные с июля деньги. Первую инстанцию они проиграли, но во второй сумели добиться возвращения выплат. Правда, после этого, как говорит Васильева, отношения с руководством испортились окончательно. 

 

Тэги: профсоюзы, роддом, врачи, лаборатория, анализы
Сюжет: «Альянс врачей» в Вологде

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