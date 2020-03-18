Суд обязал Вологодский городской роддом выплатить лаборантам задолженность по зарплате

18.03.2020 [Общество]

Областной суд 18 марта обязал Вологодский городской родильный дом выплатить сотрудникам клинико-диагностической лаборатории задолженность по заработной плате. Она образовалась из-за того, что с июля 2019 года этим людям перестали выдавать доплату за увеличенный объем работ.

Ранее NewsVo писал, что доплату вводили ежегодно в связи с тем, что людей в лаборатории не хватает и объем работ действующие работники делят между собой. В очередной раз доплату установили  с  1 января 2019 года. Сотрудники говорят, что это было связано, в том числе, и с присоединением к роддому женской консультации № 3.

Приказ об отмене доплаты был подписан 2 июля 2019 года, сотрудники лаборатории с ним ознакомлены не были, и узнали о нем только по уменьшившейся зарплате.  Осенью сотрудники лаборатории, включая заведующую, обратились в суд с требованием вернуть доплату и выплатить им не полученные с июля деньги.

— Ссылаясь на то, что оснований для снижения размера заработной платы у работодателя не имелось, так как объем работы не изменился, просили признать незаконным и отменить приказ, взыскать с работодателя денежные средства в виде неполученной доплаты за период с 05.07.2019, — говорится в материалах дела, опубликованных на сайте Вологодского городского суда.

На заседании сотрудники лаборатории также пояснили, что  спорная доплата является надбавкой за интенсивность, предусмотренной пунктом дополнительного соглашения к трудовому договору, входит в состав заработной платы, поэтому не может устанавливаться произвольно.

Тем не менее, Вологодский городской суд отказал лаборантам в удовлетворении иска. Заведующая лабораторией Любовь Васильева рассказала NewsVo, что после того, как она вместе с подчиненными решила отстаивать свои права, начальство изводило их постоянными проверками и выдвигало все новые претензии.  Отчаявшись решить проблему путем переговоров, 15 января 2020 года она объявила голодовку. На следующий день в роддом приехали представители департамента здравоохранения и убедили завлабораторией прекратить голодовку, обещая провести проверку.  Решение городского суда сотрудники лаборатории решили обжаловать в областном.

- Вологодский областной суд отменил решение суда первой инстанции, признал незаконным приказ БУЗ Вологодской области «Вологодский городской родильный дом» от 02.07.2019 в части снятия увеличения объема работ с 05.07.2019 с работников:   Васильевой Л.Н. заведующей клинико-диагностической лабораторией №1 в размере 150 % от должностного оклада, Воробьева М.А. биолога клинико-диагностической лаборатории №1 в размере 95 % от должностного оклада, Старцевой Л.А. фельдшера-лаборанта клинико-диагностической лаборатории №1 в размере 115 % от должностного оклада,  Шубариной В.А. лаборанта клинико-диагностической лаборатории №1 в размере 50 % от должностного оклада, - сообщает пресс-служба судов вологодской области.

Роддом обязали выплатить Любови Васильевой долг по зарплате с  05.07.2019 по 31.10.2019  –  79 118 рублей 33 копейки, трем другим сотрудникам - суммы от 39,6 тысяч рублей до 14,8 тысяч рублей. 

Тэги: роддом, долги по зарплате, голодовка, выплаты, медики

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