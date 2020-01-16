Заведующая лабораторией роддома в Вологде прекратила голодовку: департамент здравоохранения обещает провести проверку

Заведующая лабораторией Вологодского городского роддома Любовь Васильева прекратила голодовку. Об этом вечером 16 января Newsvo сообщила пресс-служба департамента дравоохранения Вологодской области.

По данным пресс-службы, об этом представители департамента, роддома и лаборатории договорились на встрече, состоявшейся сегодня вечером.

- Проверка, начатая департаментом по обращению заведующей, будет продолжена, - отмечают в пресс-службе.

Сама Любовь Николаевна также подтвердила корреспонденту Newsvo, что голодовка прекращена.

- Мне сказали, что если я не прекращу голодовку, они не смогут провести проверку. О ее результатах мне пообещали сообщить через месяц, - говорит Любовь Васильева.

Как ранее сообщал NewsVo, cотрудники клинико-диагностической лаборатории Вологодского городского роддома на улице Пирогова требуют вернуть им доплату к зарплате за увеличенный объем работ. Администрация медучреждения отменила ее в июле 2019 года внутренним приказом, после чего зарплаты некоторых сотрудников уменьшились практически в два раза. Возмущенные работники обратились в городской суд, однако тот встал на сторону руководства роддома.

Заведующая лабораторией Любовь Васильева рассказала NewsVo, что после того, как она вместе с подчиненными решила отстаивать свои права, начальство предъявляет к ним все новые претензии. Отчаявшись решить проблему путем переговоров, она объявила голодовку. С 15 января Любовь Николаевна не ела, пила только воду и ночевала на рабочем месте.