Заведующая лабораторией роддома в Вологде прекратила голодовку: департамент здравоохранения обещает провести проверку

16.01.2020 [Общество]

Заведующая лабораторией Вологодского городского роддома Любовь Васильева прекратила голодовку. Об этом вечером 16 января Newsvo сообщила пресс-служба департамента дравоохранения Вологодской области. 

По данным пресс-службы, об этом представители департамента, роддома и лаборатории договорились на встрече, состоявшейся сегодня вечером. 

- Проверка, начатая департаментом по обращению заведующей, будет продолжена, - отмечают в пресс-службе. 

Сама Любовь Николаевна также подтвердила корреспонденту Newsvo, что голодовка прекращена. 

- Мне сказали, что если я не прекращу голодовку, они не смогут провести проверку. О ее результатах мне пообещали сообщить через месяц, - говорит Любовь Васильева. 

Как ранее сообщал NewsVo, cотрудники клинико-диагностической лаборатории Вологодского городского роддома на улице Пирогова требуют вернуть им доплату к зарплате за увеличенный объем работ. Администрация медучреждения отменила ее в июле 2019 года внутренним приказом, после чего зарплаты некоторых сотрудников уменьшились практически в два раза. Возмущенные работники обратились в городской суд, однако тот встал на сторону руководства роддома. 

Заведующая лабораторией Любовь Васильева рассказала NewsVo, что после того, как она вместе с подчиненными решила отстаивать свои права, начальство предъявляет к ним все новые претензии. Отчаявшись решить проблему путем переговоров, она объявила голодовку. С 15 января Любовь Николаевна не ела, пила только воду и ночевала на рабочем месте.

Тэги: здравоохранение

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Вологде началось общественное обсуждение нового генплана города
В Верховажском районе два человека погибли в ДТП из-за выезда "Лексуса" на встречку
В новый срок с евроремонтом: на благоустройство резиденций губернатора потратили 10 млн бюджетных рублей
Произведенные в Череповце вездеходы начали поставлять в Румынию
Житель Великоустюгского района умер, взорвав петарду на остановке
Слесарь из Вологды присвоил выделенные для оплаты гостиницы в командировке 370 тысяч рублей
В историческом здании бывшей бани в центре Вологды незаконно переделали фасад
В Вологде вандалы испортили фигуру снеговика на Кремлевской площади
Пропавшую в Кадуе пенсионерку нашли мертвой в Череповецком районе
Житель Междуреченского района задержан по подозрению в убийстве полуторагодовалой дочери
16.01.2020 [Обзор Прессы]

«Изменение формы манипуляции» или «революция сверху»?

489
0
15.01.2020 [Политика]

Правительство России подало в отставку, а Медведеву предложили пост в Совбезе

1517
2

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Заведующая лабораторией роддома в Вологде прекратила голодовку: департамент здравоохранения обещает провести проверку
Вологодский фотограф и оператор Алексей Курбатов умер в Лос-Анджелесе
На краю гибели: дом жителя Вологодского района смывает в реку
В Череповце взыскали ущерб с родителей детей, бросавших на авто с балкона перчатки с водой
Вологжане смогут обменять новогодние ёлки на билеты в ботанический сад
Госдума утвердила Михаила Мишустина на пост премьер-министра России
310 километров региональных дорог обещают отремонтировать в Вологодской области в 2020 году
 


16.01.2020 [Общество]

На краю гибели: дом жителя Вологодского района смывает в реку

823
0
16.01.2020 [БлогоVO]

Зубры в лесах под Вологдой, Усть-Кубинский район

236
0
16.01.2020 [Обзор Прессы]

«Изменение формы манипуляции» или «революция сверху»?

489
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика