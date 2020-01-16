В Вологде заведующая лаборатории роддома объявила голодовку, чтобы вернуть сотрудникам доплату за переработки

Любовь Южакова

Сотрудники клинико-диагностической лаборатории Вологодского городского роддома на улице Пирогова требуют вернуть им доплату к зарплате за увеличенный объем работ. Администрация медучреждения отменила ее в июле 2019 года внутренним приказом, после чего зарплаты некоторых сотрудников уменьшились практически в два раза. Возмущенные работники обратились в городской суд, однако тот встал на сторону руководства роддома. Заведующая лабораторией Любовь Васильева рассказала NewsVo, что после того, как она вместе с подчиненными решила отстаивать свои права, начальство изводит их постоянными проверками и выдвигает все новые претензии. Отчаявшись решить проблему путем переговоров, она объявила голодовку. С 15 января Любовь Николаевна не ест, пьет только воду и ночует на рабочем месте.

Работа есть, доплаты нет

В лаборатории проводятся исследования не только для рожениц роддома, но и для пациенток женской консультации. По словам сотрудников, доплату вводили ежегодно в связи с тем, что людей в лаборатории не хватает и объем работ действующие работники делят между собой. В очередной раз доплату установили с 1 января 2019 года. Сотрудники говорят, что это было связано, в том числе, и с присоединением к роддому женской консультации № 3.

Приказ об отмене доплаты был подписан 2 июля 2019 года, сотрудники лаборатории с ним ознакомлены не были, и узнали о нем только по уменьшившейся зарплате. Осенью сотрудники лаборатории, включая заведующую, обратились в суд с требованием вернуть доплату и выплатить им не полученные с июля деньги.

— Ссылаясь на то, что оснований для снижения размера заработной платы у работодателя не имелось, так как объем работы не изменился, просили признать незаконным и отменить приказ, взыскать с работодателя денежные средства в виде неполученной доплаты за период с 05.07.2019, — говорится в материалах дела, опубликованных на сайте Вологодского городского суда.

На заседании сотрудники лаборатории также пояснили, что спорная доплата является надбавкой за интенсивность, предусмотренной пунктом дополнительного соглашения к трудовому договору, входит в состав заработной платы, поэтому не может устанавливаться произвольно.

Администрация роддома требования лаборантов не признает, оставляя за собой право устанавливать и снимать спорную надбавку. Вот, как в материалах дела изложена позиция представителей медучреждения:

— В расчете увеличения объема работ в связи с присоединением Женской консультации № 3 отразили, что в 2019 году медицинских анализов проведено на 30% больше чем в 2018 году. Считали данные обстоятельства не влекущими установление доплаты в размере, установленном Приказом, так как помимо увеличения количества исследований, увеличилась техническая база, позволяющая проводить одновременно несколько исследований; с лаборантов снята обязанность производить забор крови, а с марта 2019 года добавлена одна единица этой должности.

При этом один из сотрудников лаборатории представил в суд расчеты, согласно которым объемы работ, выполненные им в 2019 году, практически на 95% выше, чем в 2017 и 2018 году. Однако суд не принял их во внимание и не стал в них разбираться, несмотря на то, что норма рабочего времени в них была рассмотрена в соответствии с приказом Минздрава. Какого-либо контррасчета администрация роддома в суд не предоставила.

Руководство роддома также отмечает, что истцы получали доплату за счет экономии фонда зарплаты по другим отделениям, так как в лаборатории вакантны только ставка лаборанта и 0,25 ставки уборщика; за выполнение работ по должности отсутствующих работников работодателем осуществлялись дополнительные выплаты. Однако сотрудники лаборатории говорят, что на самом деле людей не хватает гораздо больше.

По мнению суда, основания доплаты за увеличение объема работ отсутствовали, а приказ был издан без проверки обоснованности заявлений работников. В итоге в удовлетворении иска работникам лаборатории отказали. Сейчас они пытаются оспорить это решение в Вологодском областном суде.

Голодовка

Заведующая клинико-диагностической лаборатории Любовь Васильева рассказывает, что после того, как она решила вместе со своими работниками отстаивать трудовые права, у нее начались проблемы на работе с главврачом Мариной Кураповой.

— Я работаю на этой должности 18 лет, у других руководителей ко мне претензий никогда не было. Сейчас каждый день какие-то требования, распоряжения пишет, стала внеплановые инвентаризации делать, вменили мне 82 тысячи, якобы недостача у них, я через суд доказала свою невиновность. Потом она решила меня сократить. В сентябре мне вручили уведомление о сокращении должности мой, заведующей, и сказали, что я могу уволиться по собственному желанию. Я этого не стала делать, и после, в ноябре, сокращать должность передумали. Шаг влево, шаг вправо — замечания и выговоры.

В прошлом году руководство также поставило перед Любовью Васильевой задачу обеспечить проведение в лаборатории новых анализов на инфекции — раньше их выполняла сторонняя организация. Когда заведующая попросила взять нового работника, специализирующегося как раз на таких исследованиях, ей отказали. Тогда она заявила, что ее специалисты выполнять анализ не будут.

— И вот 9 января, из-за того, что мы отказались эту работу выполнять, она составляет акт, что заведующая не организовала работу по инфекциям, и выносит мне замечание. Это предел, я устала. 10 числа я написала ей объяснительную, что со своей стороны мною вся работа выполняется, и если отдел открывается, нужны сотрудники. А ответственность за эти анализы очень большая. Я предупредила, что с 15 января объявляю голодовку, потому что я не знаю, как с ней бороться.

Любовь Николаевна написала обращения в департамент здравоохранения, прокуратуру, трудовую инспекцию, губернатору Вологодской области. 16 января — уже второй день голодовки.

— Я человек решительный, пока проблема с Мариной Аркадьевной не решится, пока она не начнет решать с нами вопрос, буду голодать. Я на работе, не уходила, ночевала здесь.

NewsVo попытался получить комментарий по поводу данной ситуации у главного врача роддома Марины Кураповой, однако та сказала, что все свои комментарии она изначально должна согласовать с департаментом здравоохранения Вологодской области.

— Получается, нам проще сразу получить комментарий у пресс-службы департамента здравоохранения? — спросил корреспондент NewsVo. — Получается, так, — ответила главврач.

В пресс-службе департамента здравоохранения NewsVo дали вот такой комментарий: