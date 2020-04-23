Контактировавшая с больным коронавирусом биолог работала в роддоме Вологды

Биолог из лаборатории поликлиники № 1 в Вологде, где был выявлен заболевший коронавирусом, по совместительству работала в клинико-диагностической лаборатории роддома на улице Пирогова. Об этом NewsVo рассказали сотрудники медучреждения. 13 апреля биолог провела дежурство в роддоме, а с 14 апреля официально находится на карантине.

— Она оказалась контактной по коронавирусу, она работает диагностическом центре поликлиники № 1 в Вологде. Получается, что у нас контакт через нее, а она ходила на детское отделение из пяточки брать у детей кровь на общий анализ, она походила по всему роддому, она все дежурство — 12 часов — провела в нашем кабинете, в который с утра мы пришли работать, в необработанный. То есть мы сейчас находимся в подвешенном состоянии, карантин 14 дней, и мы не знаем, есть ли у нее что-нибудь, или нет, — рассказала NewsVo заведующая клинико-диагностической лабораторией роддома Любовь Васильева.

В департаменте образования NewsVo сообщили, что поводов для беспокойства нет.

— У биолога не выявлена коронавирусная инфекция. С 14 апреля специалист находится на самоизоляции. У всех контактных лиц был взят анализ. Тест показал отрицательный результат. В медицинском учреждении проведены противоэпидемические мероприятия, — пояснили NewsVo в ведомстве.

По мнению заведующей лабораторией роддома Любови Васильевой, такая ситуация вообще могла бы не произойти, если бы руководство учреждения в последнее время не начало привлекать лаборантов со стороны.

— Мы выиграли областной суд по заработной плате, это было 18 марта, после этого у нас покоя в работе совершенно нет. Нас каждый день терроризирует руководство. Теперь пытаются снять с нас заработную плату за работу дежурного кабинета — там по ночам приходится дежурить, помимо дневной работы. И вот она говорит, что у вас идет переработка по совместительству, я я вам дам то количество часов, которые положены по полставки, а остальные часы отдала совместителям, лаборантам со стороны, поставила им часы. И вот 13 апреля к нам пришла на дежурство как раз знакомая главврача, — отметила Васильева.

18 марта областной суд обязал Вологодский городской родильный дом выплатить сотрудникам клинико-диагностической лаборатории задолженность по заработной плате. Она образовалась из-за того, что с июля 2019 года этим людям перестали выдавать доплату за увеличенный объем работ.

Ранее NewsVo писал, что доплату вводили ежегодно в связи с тем, что людей в лаборатории не хватает и объем работ действующие работники делят между собой. В очередной раз доплату установили с 1 января 2019 года. Сотрудники говорят, что это было связано, в том числе, и с присоединением к роддому женской консультации № 3.

Приказ об отмене доплаты был подписан 2 июля 2019 года, сотрудники лаборатории с ним ознакомлены не были, и узнали о нем только по уменьшившейся зарплате. Осенью сотрудники лаборатории, включая заведующую, обратились в суд с требованием вернуть доплату и выплатить им не полученные с июля деньги. Первую инстанцию они проиграли, но во второй сумели добиться возвращения выплат.