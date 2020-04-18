У сотрудника поликлиники №1 в Вологде диагностировали коронавирус

18.04.2020 [Общество]

В Вологде у одного из сотрудников лаборатории поликлиники № 1 диагностировали коронавирусную инфекцию. Медучреждение продолжает работать, а лабораторию на втором этаже временно закрывали, чтобы произвести дезинфекцию.

— Все противоэпидемические мероприятия проведены в полном объеме, проведена заключительная дезобработка, и с завтрашнего дня [17 апреля] лаборатория начинает работать. Определен круг лиц, которые были в контакте с сотрудником, все они находятся на самоизоляции. Завтра заступают на работу другие сотрудники, — рассказала порталу «7×7» пресс-секретарь департамента здравоохранения Вологодской области Анна Чхетиани.

По словам Чхетиани, все меры для предотвращения заражения других сотрудников медучреждения приняты и необходимости закрывать поликлинику нет. Все, контактировал с зараженным, сдали тест на коронавирус, ни у одного из них инфекция пока не была выявлена. Начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Вологодской области Сергей Смелков подтвердил, что специализированные службы обработали все помещения.

В департаменте также отмечают, что вход в лабораторию с другой стороны здания, через отдельное крыльцо. Кореспондент «7х7» сообщает, что 1 апреля пройти в лабораторию можно было через основное здание — дверь была открыта, ею пользовались в том числе и медики.

Ранее NewsVo сообщал, что, по данным на 18 апреля,  в регионе выявлено 96 случаев заражения коронавирусом, 13 человек выздоровели. В Вологде зарегистрировано 29 случаев коронавирусной инфекции, в Череповце - 48 случаев. Два случая — Кадуйский район, пять — Шекснинский район, два — Вологодский район, один — Кич-Городецкий район, один — Устюженский район, два  - Череповецкий район. 

Тэги: коронавирус, поликлиника
Сюжет: Пандемия коронавируса

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