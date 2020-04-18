Первые два случая коронавируса выявлены в Череповецком районе

18.04.2020 [Общество]

В Вологодской области количество зараженных коронавирусом за сутки увеличилось на семь пациентов. Два новых случая выявлены в Вологде, три диагноза подтвердились в Великоустюгском районе, кроме того, в Череповецком районе выявили двух первых зараженных. Таким образом, по данным на полдень 18 апреля, в регионе выявлено 93 случая заражения, 13 выздоровевших.

В Вологде всего зарегистрировано 29 случаев коронавирусной инфекции, в Череповце - 48 случаев. Два случая — Кадуйский район, пять — Шекснинский район, два — Вологодский район, один — Кич-Городецкий район, один — Устюженский район. 

Ранее NewsVo сообщал, что митрополит Вологодский и Кирилловский Игнатий, губернатор Вологодской области Олег Кувшинников обратились к жителям региона с просьбой не посещать храмы на Пасху. В регионе также временно запретили посещение кладбищ. 

Тэги: коронавирус
Сюжет: Пандемия коронавируса

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