Митрополит Игнатий призвал вологжан остаться дома в Вербное воскресенье и на Пасху

11.04.2020 [Общество]

Митрополит Вологодский и Кирилловский Игнатий, губернатор Вологодской области Олег Кувшинников обратились к жителям региона с просьбой не посещать храмы в Вербное воскресенье и на Пасху.

— В нынешних особых условиях мы напоминаем Вам о возможной опасности заражения новой коронавирусной инфекцией. Для жителей Вологодской области введён режим самоизоляции, — говорится в опубликованном на сайте митрополии обращении.

Для всех, кто в эти праздники останется дома, будет организована онлайн-трансляция Пасхального богослужения из Воскресенского кафедрального собора в Вологде. Посмотреть ее можно будет на интернет-канале «ТВ35», на YouTube канале Вологодской митрополии «София»,, а также в социальных сетях.

— Если Вы, несмотря на сложную обстановку, будете иметь острую необходимость посетить Храм, то настоятельно рекомендуем строго соблюдать все санитарно-гигиенические нормы, — говорится в обращении митрополита и губернатора. 

Ранее NewsVo сообщал, что 3 апреля Вологодский и Кирилловский Игнатий совершил крестный объезд вокруг Вологды с иконами Спаса Всемилостивого и Божией Матери «Семистрельная», мощами святителей Вологодских Антония, Маркелла, Игнатия и другими святынями. 

Тэги: митрополия

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