Митрополит Игнатий совершит крестный объезд Вологды для избавления от коронавируса

Митрополит Игнатий совершит крестный объезд Вологды с молитвой об избавлении города от коронавируса, сообщает сайт Вологодской митрополии.

— 3 апреля 2020 года в 16:00 от Воскресенского кафедрального собора глава Вологодской митрополии митрополит Вологодский и Кириллловский Игнатий начнет крестный объезд вокруг города Вологды с чудотворными иконами Спаса Всемилостивого и Божией Матери «Семистрельная», мощами святителей Вологодских Антония, Маркелла, Игнатия и другими святынями, — говорится в сообщении.



Икона Божией Матери «Семистрельная», фото Вологодской митрополии

В 17:00 крестный объезд завершится там же, в Воскресенском кафедральном соборе. Сообщается также, что после митрополит совершит «утреню праздника Похвалы Пресвятой Богородицы с пением акафиста Богородице».

3 апреля крестные объезды с местночтимыми святынями также состоятся в Череповце, Великом Устюге. Начало также в 16.00. Верующих просят присоединиться к молитвам дома.

Ранее NewsVo сообщал, что в храме Константина и Елены в Вологде начнут вести онлайн-трансляции богослужений. Такая мера принята в связи с угрозой распространения коронавируса. Патриарх Кирилл обратился к верующим с призывом молиться дома, а не в храмах, чтобы обезопасить себя от болезни в дни пандемии коронавируса.