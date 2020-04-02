Митрополит Игнатий совершит крестный объезд Вологды для избавления от коронавируса

02.04.2020 [Общество]

Митрополит Игнатий совершит крестный объезд Вологды с молитвой об избавлении города от коронавируса, сообщает сайт Вологодской митрополии.

— 3 апреля 2020 года в 16:00 от Воскресенского кафедрального собора глава Вологодской митрополии митрополит Вологодский и Кириллловский Игнатий начнет крестный объезд вокруг города Вологды с чудотворными иконами Спаса Всемилостивого и Божией Матери «Семистрельная», мощами святителей Вологодских Антония, Маркелла, Игнатия и другими святынями, — говорится в сообщении.

Митрополит Игнатий совершит крестный объезд Вологды с чудотворными иконами об избавлении от распространения коронавирусной инфекции 
Икона Божией Матери «Семистрельная», фото Вологодской митрополии

В 17:00 крестный объезд завершится там же, в Воскресенском кафедральном соборе. Сообщается также, что после митрополит совершит «утреню праздника Похвалы Пресвятой Богородицы с пением акафиста Богородице».

3 апреля крестные объезды с местночтимыми святынями также состоятся в Череповце, Великом Устюге. Начало также в 16.00. Верующих просят присоединиться к молитвам дома. 

Ранее NewsVo сообщал, что в храме Константина и Елены в Вологде начнут вести онлайн-трансляции богослужений. Такая мера принята в связи с угрозой распространения коронавируса. Патриарх Кирилл обратился к верующим с призывом молиться дома, а не в храмах, чтобы обезопасить себя от болезни в дни пандемии коронавируса.

Тэги: коронавирус, митрополит, РПЦ

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Вологде выявлен первый пациент с подозрением на коронавирус
Коронавирус подтвердился еще у семи череповчан
В Череповце выявлены три новых пациента с подозрением на коронавирус
В Вологодской области определили список организаций, которые заработают с 6 апреля
Журналист Юрий Дудь посетил Вологду
Департамент образования опубликовал рекомендации школьникам и родителям при переходе на дистанционное обучение
Количество пациентов с подозрением на коронавирус в Череповце увеличилось до одиннадцати
В Череповце введут режим ЧС: у девяти жителей города подозревают коронавирус
В Вологодской области вводят режим полной самоизоляции
Один из заболевших коронавирусом в Череповце находится в тяжелом состоянии
03.04.2020 [Общество]

С 4 апреля автобусы ПАТП №1 в Вологде будут ездить только утром и вечером

1988
1
03.04.2020 [Общество]

В Вологодской области определили список организаций, которые заработают с 6 апреля

13044
2
03.04.2020 [Общество]

В Вологде выявлен первый пациент с подозрением на коронавирус

30249
14

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

С 4 апреля автобусы ПАТП №1 в Вологде будут ездить только утром и вечером
Жителей Вологодской области призывают помогать пожилым соседям
В Вологодской области определили список организаций, которые заработают с 6 апреля
Школы Вологодской области с 6 апреля выходят на дистанционное обучение
Врачи коронавирусного госпиталя в Череповце не покидают больничный городок
Памятник маршалу Коневу в Праге сняли с пьедестала
В Вологодской области ожидается усиление ветра до 19 метров в секунду
 


02.04.2020 [Общество]

Пир во время чумы: бюджетные деньги в Вологодской области продолжают тратить на праздники

6850
0
04.04.2020 [БлогоVO]

Странное решение городских властей и ООО «ПАТП № 1» — отменить городской транспорт в дневное время

252
0
03.04.2020 [Обзор Прессы]

Без иллюзий

1336
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика