В храме Константина и Елены в Вологде начнут вести онлайн-трансляции богослужений. Такая мера принята в связи с угрозой распространения коронавируса. Прихожане теперь могут посетить службу, не выходя из дома.

«Дорогие друзья, в связи с непростой эпидемиологической ситуацией в стране и ограниченной возможностью для некоторых прихожан посетить наш храм, с завтрашнего дня мы начинаем вести онлайн трансляции некоторых церковных богослужений. Они будут проходить в этой группе», — написано в официальном паблике храма.

Так, 30 марта в 12.00 будет транслироваться молебен с акафистом св. блаженной Матроне Московской, икона с частицей мощей которой пребывает в храме. Записки о здравии своих близких так же принимаются в личные сообщения данной группы до 11.45 утра.

Ранее сообщалось, что патриарх Кирилл обратился к верующим с призывом молиться дома, а не в храмах, чтобы обезопасить себя от болезни в дни пандемии коронавируса.