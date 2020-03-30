В храме Константина и Елены в Вологде начнут вести онлайн-трансляции богослужений

30.03.2020 [Общество]

В храме Константина и Елены в Вологде начнут вести онлайн-трансляции богослужений. Такая мера принята в связи с угрозой распространения коронавируса. Прихожане теперь могут посетить службу, не выходя из дома. 

«Дорогие друзья, в связи с непростой эпидемиологической ситуацией в стране и ограниченной возможностью для некоторых прихожан посетить наш храм, с завтрашнего дня мы начинаем вести онлайн трансляции некоторых церковных богослужений. Они будут проходить в этой группе», — написано в официальном паблике храма.

Так, 30 марта в 12.00 будет транслироваться молебен с акафистом св. блаженной Матроне Московской, икона с частицей мощей которой пребывает в храме. Записки о здравии своих близких так же принимаются в личные сообщения данной группы до 11.45 утра. 

Ранее сообщалось, что патриарх Кирилл обратился к верующим с призывом молиться дома, а не в храмах, чтобы обезопасить себя от болезни в дни пандемии коронавируса.

«Я призываю вас, мои дорогие, в ближайшие дни, пока не будет особого патриаршего благословения, воздержаться от посещения храмов, и, если вам кто-то что-то скажет, напомните пример Марии Египетской», — цитирует патриарха Интерфакс.

 

Тэги: коронавирус
Сюжет: Пандемия коронавируса

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