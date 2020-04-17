В Вологодской области ввели временный запрет на посещение кладбищ

В Вологодской области из-за угрозы распространения коронавируса временно запретили посещение кладбищ. Об этом в ходе оперативного совещания заявил глава региона Олег Кувшинников.

— Что касается наших кладбищ. Они закрыты. Как бы это тяжело не звучало, они должны быть закрыты. Давайте мы приберем могилы наших предков в другой раз. Когда закончится инфекция, мы придем на наши кладбища, поклонимся памяти наших родных и близких, приберем могилки. Надо потерпеть, я вас прошу, — отметил губернатор.

Запрет прописан в постановлении правительства Вологодской области от 13 апреля 2020 года № 401, пункт 4.

Из-за угрозы распространения инфекции митрополия и власти также просят жителей региона остаться дома на Пасху и не приходить в храмы. Ранее NewsVo сообщал, что будет организована онлайн-трансляция Пасхального богослужения из Воскресенского кафедрального собора в Вологде. Посмотреть ее можно будет на интернет-канале «ТВ35», на YouTube канале Вологодской митрополии «София»,, а также в социальных сетях.