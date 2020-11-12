Лаборанты роддома в Вологде обратились к президенту, требуя улучшить условия их труда

12.11.2020 [Общество]

Сотрудники лаборатории Вологодского городского роддома записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину и губернатору Вологодской области Олегу Кувшинникову. Они требуют восстановить в должности уволенную заведующую Любовь Васильеву и обеспечить им безопасные условия труда. Видеозапись появилась в аккаунте независимого профсоюза «Альянс врачей» в Twitter.

— Сейчас наша лаборатория уничтожается. Мы требуем возвращения к должности нашей заведующей. Мы отказываемся работать без нашего руководителя в таких условия, когда штукатурка падает нам на головы, когда мы дышим каждый день ядом и травим свое здоровье. Мы требуем установить вытяжку, мы требуем произвести ремонт в помещениях лаборатории. Самое главное: мы требуем возврата нашей заведующей, — говорит на видео фельдшер-лаборант Людмила Старцева.

Глава «Альянса врачей» Анастасия Васильева на своей странице в соцсети написала, что, поскольку главный врач роддома Марина Курапова отказалась идти навстречу сотрудникам, лаборанты начинают забастовку.

NewsVo сообщал, что утром 11 ноября администрация роддома на улице Пирогова в Вологде сообщила о проникновении посторонних в медучреждение. Через запасной вход уволенная сотрудница роддома и несколько неизвестных попали внутрь, как уверен главврач роддома, незаконно. Активисты вели видеосъемку, а затем заперлись в лаборатории на четвертом этаже здания. На место вызвали полицейских.

Бывшая сотрудница — это Любовь Васильева, ранее заведовавшая клинико-диагностической лабораторией роддома. Женщину уволили 6 ноября, по ее мнению, незаконно. Поэтому 11 ноября она вернулась в медучреждение с представителями независимого профсоюза «Альянс врачей». Васильева рассказала NewsVo, что права работников в учреждении нарушаются. К примеру, при отсутствии вытяжки в помещении лаборанты работают с метиловым спиртом и могут им отравиться. Представители профсоюза провели проверку в лаборатории, зафиксировали нарушения и пообещали передать информацию о них в правоохранительные органы. После того, как активисты покинули роддом, их начали преследовать сотрудники полиции. Они составили в отношении Анастасии Васильевой, а также еще двух сотрудников профсоюза протоколы о нарушении законодательства «в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения». Оператора и менеджера профсоюза для этого доставляли в отдел полиции, на главу профсоюза документ составили в кафе.

Утром 12 ноября лаборанты и представители независимого профсоюза «Альянс врачей» вновь встретились с главврачом роддома и передали ей свои требования. Та пообещала рассмотреть их и принять решение до конца дня. В 16.43 в аккаунте «Альянса врачей» появилось сообщение о забастовке. 

 

Тэги: медики, здравоохранение, лаборатория, Путин, Олег Кувшинников
Сюжет: «Альянс врачей» в Вологде

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