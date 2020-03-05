В Вологде ГИБДД обнаружила нарушения при выпуске на линию автобусов ПАТП-1

Сотрудники ГИБДД по требованию прокуратуры в феврале провели внеплановую выездную проверку ООО «ПАТП № 1» и МУП «ПАТП № 1», которые занимаются перевозками пассажиров в Вологде.

— По результатам проверки выявлены нарушения обязательных требований, а именно: перевозчиками осуществлен выпуск на линию транспортных средств при наличии технических неисправностей и условий, при которых эксплуатация запрещена, — сообщает прокуратура Вологды.

Как пояснили NewsVo в ведомстве, выявленные нарушения не очень серьезные: отсутствие ремней безопасности, нарушение требований к прозрачности стекол. Тем не менее, руководству предприятия-перевозчика выданы предписания об устранении нарушений, а шесть должностных лиц привлечены к административной ответственности: пять человек оштрафованы на 500 рублей, один — на 5000 рублей.

Ранее NewsVo сообщал, что постановление о создании муниципального унитарного предприятия «ПАТП № 1» было подписано мэром Вологды Сергеем Воропановым 31 мая. Учредитель этого МУПа — администрация Вологды, предприятие было зарегистрировано 20 июня. Директором назначен Антон Угаров. На баланс вновь созданного ПАТП-1 записаны 25 новых автобусов, купленных на средства областного бюджета. Они обслуживают маршруты № № 1, 17, 18, 28.

В Вологде уже было МУП «ПАТП № 1» — оно работало с 1995 по 2015 год. В октябре 2015 года оно стало акционерным обществом, а с 14 декабря 2017 года находится в стадии ликвидации. Общество с ограниченной ответственностью «ПАТП № 1», которое работает сейчас, было создано в апреле 2017 года.