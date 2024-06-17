В Вытегорском районе водитель легковушки погиб в аварии

ДТП произошло сегодня, 22 июня, около 1:55 на 296 километре автодороги Вологда – Медвежьегорск в Вытегорском районе. Об этом сообщает ИА «Вологда Регион» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Вологодской области.

По предварительным данным, 19-летний водитель, управляя автомобилем «ВАЗ-21074», при выезде со второстепенной дороги не уступил движение туристическому автобусу «Yutong», за рулем которого находился 34-летний мужчина.

Сообщается, что у 19-летнего водителя отсутствовали права. В результате аварии он получил серьезные травмы и скончался в автомобиле скорой помощи по пути в Вытегорскую ЦРБ. 17-летний пассажир «ВАЗа» также получил травму: ему оказали медицинскую помощь на месте происшествия, от госпитализации подросток отказался.

В заказном автобусе находилась туристическая группа, состоящая из жителей Вологды. Они направлялись на экскурсию в Петрозаводск – столицу Республики Карелия. Медицинская помощь ни водителю, ни пассажирам не потребовалась.