Уроженец Шексны победил на Всероссийских соревнованиях по пауэрлифтингу

[ Спорт ]

Николай Макаров из Шексны стал победителем Всероссийских соревнований по пауэрлифтингу среди спортивных школ.

Спортсмен стал лучшим в классическом троеборье: приседании, жиме штанги и штанговая тяге в возрастной группе 18-19 лет, в весовой категории до 105 кг. Николай в сумме поднял вес 542,5 кг, выполнив восемь успешных подходов из девяти.

Напомним, Всероссийские соревнования по пауэрлифтингу проходят в Туле с 17 по 23 июня. Вологжане уже завоевали шесть медалей: три "золота", одно "серебро" и две "бронзы".

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Фото: Федерация пауэрлифтинга Шекснинского района
 

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