В Вологде на Троицу увеличат количество рейсов автобусов на кладбища

[ Общество ]

В Вологде на Троицу будет увеличено количество рейсов городского транспорта на городские кладбища. Как сообщает пресс-служба городской администрации, рейсы будут увеличены как на Пошехонское, так и на Козицинское кладбища.

В частности, на Козицинское кладбище задействуют 6 дополнительных автобусов по маршруту №43 «Козицино – с/о «Розочка» и 4 автобуса рейса №9 «Архангельская – Доронино». Конечным пунктом этого автобуса будет остановочный комплекс «Козицино».

Также будет увеличено количество маршрутов на Пошехонское кладбище. Четыре дополнительных автобуса пустят по маршруту № 29 «ГРС – Поликлиника – Берег» и пять автобусов по маршруту №23 «Дальняя – ВПЗ». В субботу и воскресенье конечной точкой этого маршрута будет остановка «Пригородный».

Дополнительные маршруты будут осуществлять движение по указанным направлениям 22 и 23 июня до 14:00.

Теги:
Троица общественный транспорт
 

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