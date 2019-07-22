С 1 сентября оплатить проезд на автобусах ПАТП № 1 можно будет бесконтактной банковской картой

22.07.2019 [Общество]

Оплатить проезд на 19 новых автобусах ПАТП-1 с 22 июля можно банковской картой. Правда, этой опцией могут воспользоваться только владельцы бесконтактных карт. Стоимость проезда по банковской карте составляет 25 рублей. 

По словам директора предприятия Евгения Вахрамеева, технология внедряется постепенно:

- С 22 июля система действует на 19 автобусах предприятия. С 25 июля она появится еще в шести машинах. А с 1 сентября мы установим эту систему уже на всех автобусах ПАТП № 1.

Карту нужно прикладывать к обычному желтому терминалу.

- Аппараты, оборудованные новой системой, будут находиться на средних площадках автобусов, - сообщают в группе "Электронная Вологда".

Напомним, 25 низкопольных автобусов на газомоторном топливе вышли на линию в июле.  Они обслуживают маршруты № 1 «Щетинина — Лоста», № 2 «Бригантина — Льнокомбинат (Мясокомбинат)», № 17 «6 мкр. — ВоГУ», № 18 «Архангельская- Поликлиника», № 28 «Лоста — Прилуки».

На автобусах разместили большую красочную надпись "Ваш автобус. Программа губернатора". На чьи средства были оформлены эти надписи, не известно. При этом деньги на покупку автобусов были выделены из областного бюджета.

Тэги: автобусы, общественный транспорт

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