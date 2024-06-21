АЗС нового формата появится в Вологодской области

АЗС нового формата самообслуживания планирует открыть в Вологодской области и еще 11 регионах России сеть «Газпромнефть». Новый формат автозаправочных станций предполагает расширение возможностей автомобилистов для самостоятельной оплаты топлива, товаров кафе и магазина.

В общей сложности до конца 2024 года в 12 российских регионах появится более 50 автозаправочных станций нового формата.

Такие АЗС появятся в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ярославле, Краснодарском крае, Екатеринбурге, Тюмени, а также Вологодской, Свердловской, Нижегородской областях, Чувашской республике и Татарстане.

Для удобства автономных покупок на АЗС предусмотрено увеличенное количество экспресс-касс, благодаря чему клиенты с использованием современных цифровых технологий смогут совершать покупки быстрей. Также на кассе можно узнать баланс топливной карты и количество бонусов программы лояльности.

На АЗС меняется и подход персонала к обслуживанию клиентов. Работники АЗС могут помочь с оформлением покупок у касс самообслуживания, а также дать консультацию в торговом зале или в кафе с приготовлением кофе.

Как показал опыт работы подобных АЗС в Санкт-Петербурге, в часы пик доля транзакций самообслуживания выросла с 60% до 80%.

«Наши усилия направлены на то, чтобы цифровая трансформация бизнеса приводила не только к повышению операционной эффективности, но и делала наш сервис еще более клиентоцентричным и, в конечном итоге, максимально удобным для потребителя. Именно эти подходы реализованы в новом формате наших АЗС, который уже оценили тысячи автомобилистов», - отметил руководитель сети АЗС «Газпромнефть» в России Олег Кузьменков.

Новый формат автозаправочных станций «Газпромнефти» признан «Сервисом года» в категории «Розничная торговля» всероссийской премии Digital Leaders Award-2024.