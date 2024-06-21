Единственный преподаватель финского языка в Вологде рассказал о его необходимости

Иностранные языки активно внедряются в нашу повседневную жизнь. Все больше людей начинают изучение языков для работы, учебы или просто общего развития. Среди множества языков самыми популярными в России считаются английский, немецкий и французский. Однако, по словам преподавателя Алены Симоненко, финский язык также довольно востребован, в том числе и в Вологде. Педагог уже 13 лет преподает его в Вологде, 5 из которых она единственная в городе, кто этим занимается. Мы пообщались с ней об особенностях языка, его распространенности.

Сколько я себя помню, столько и Финляндия со мной

- Как вы выучили финский язык и для чего?

- Все дело в месте, в котором я родилась. Я родом из города Костомукша. Он находится в Карелии всего в 30 километрах от финской границы. Ближайшая школа от моего дома была с углубленным изучением финского языка, даже над входом гордо красовалась надпись KOULU вместо русского слова «школа». Тогда в моей семье не задумывались, будет ли нужен финский в жизни. Прельщала уютная маленькая школа рядом с домом. С первого класса финский язык был для нас обязательным предметом, уроки были несколько раз в неделю. В школу не раз приезжали финские гости, учителя устраивали с ними встречи для языковой практики, мы в свою очередь проводили школьные концерты для них. Конечно, и мы тоже навещали их в Финляндии, были групповые школьные выезды на автобусах. Для выпускников 9-х и 11-х классов экзамен по финскому языку в нашей школе был обязательным. В конце 11 класса я сдавала вступительные экзамены, которые проводили финские экзаменаторы из колледжа на базе моей родной школы. Сразу после 11 класса я уехала в Финляндию. Отучилась в колледже, получила диплом европейского образца, параллельно с учебой работала. Кроме того, у меня еще был полугодовой опыт обучения в финском вузе по программе обмена студентами из Вологды в финском городе Коувола. Учеба проходила на английском языке, но финский я практиковала везде, где только могла. В то время я уже и сама преподавала его.

- Сколько Вы прожили в Финляндии?

- В целом около четырех лет. Но можно сказать, что и больше, так как из-за такой близости к Костомукше мы не считали Финляндию заграницей. Раньше можно было съездить до ближайшего населенного пункта за продуктами или погулять. С детства мы были окружены финской культурой, участвовали в мероприятиях, связанных с карело-финской историей. Сам город Костомукша наполовину построен финнами, и всегда гостеприимно встречал финских туристов и гостей. Поэтому в городе некоторые вывески можно увидеть на финском языке. Практически любой житель знает несколько слов на «суоми» (по-фински). Это все к тому, что, сколько я себя помню, столько и Финляндия со мной, родное место. Даже сейчас, после закрытия границ, я не ощущаю полной оторванности от нее. У меня есть родственники и друзья, которые там живут, и мы всегда на связи, в курсе событий.

- Как именно вы начали преподавать?

- Когда я переехала в Вологду к мужу, совсем не думала, что когда-то мне еще пригодится финский язык. Но спустя пару лет попалось на глаза объявление в газете о том, что, требуется преподаватель финского языка. Я была очень удивлена. Муж предложил, а потом и настоял (спасибо ему) на том, чтобы пройти собеседование, и меня сразу взяли в языковую студию. Сначала собрали одну группу из 8-ми человек, потом – вторую. Несколько лет работала в разных студиях и впоследствии открыла свой кабинет финского языка. Я поражалась, насколько финский язык действительно был востребован, несмотря на удаленность Вологды от Финляндии. В год у меня могло быть 50-60 учеников, занимающихся в группах и индивидуально. На данный момент, к сожалению, в Вологде и в целом в России спрос на финский язык упал.

- Разве после февральских событий он не должен был стать более востребованным?

- По идее, да. Многим людям хочется переехать в другую страну. Самый простой способ получить вид на жительство – поступить в учебное заведение Финляндии. Но сдать экзамены, и попасть на них стало сложнее. Раньше можно было свободно по туристической визе приехать, объехать за раз несколько городов и сдать вступительные тесты. Во время пандемии появились онлайн-экзамены. Тогда очень удачно поступили многие мои студенты. Теперь онлайн-экзамены практически не проводятся. Получить визу для въезда стало труднее.

- С какими запросами чаще всего обращаются?

- Запросы бывают разные, иногда удивительные. Конечно, самый частый запрос на финский язык – поступление в учебное заведение Финляндии и переезд. Второй основной запрос – это, когда в Финляндии живут родственники или друзья, и хочется с ними общаться. Бывают интересные запросы. Например, у меня учился молодой человек, который увлекался рок-музыкой, а именно финским роком. Финляндию можно назвать музыкально развитой страной, а рок-направление – одним из основных. В Финляндии существуют даже детские рок-группы. Другая ученица, хотела проверить сможет ли в принципе изучать финский параллельно с английским.

Непохожий ни на что язык

- На какой иностранный язык он похож?

- Ни на какой популярный. Это правда, потому что в языковую группу финно-угорских языков входят только еще эстонский и венгерский. Но в финском языке очень много заимствований из других языков: шведского, английского, немецкого. Так, английское слово «glass» – «стекло», «стакан», в финском языке «lasi», тоже стакан. Таких примеров море. Вы без труда поймете слова «appelsiini, apteekki, salaatti».

- Насколько финский сложнее английского?

- Я никогда не говорю, что язык сложный. По каким-то критериям он приравнивается к китайскому языку и считается одним из самых сложных. Он из другой языковой группы, финно-угорской, и просто непривычен. Непривычно построение слов в предложении, непривычны окончания, через которые выражаются падежи (не через предлоги, как в русском). На уроках с учениками мы всегда перестраиваем мышление и начинаем «думать по-фински». Когда студенты начинают вздыхать и за голову хвататься, если что-то трудное изучаем, я говорю: «Так, спокойно, давайте заменим сейчас в нашем мышлении слово «сложно» на «ой, как интересно»» и разбираемся, что конкретно непонятно. Я стараюсь поддерживать в студентах мотивацию, о сложном говорить максимально простым языком, чтобы учеба не накручивалась снежным комом, а спокойно проходила как по лыжной колее.

- С чем чаще всего трудности возникают: лексика, грамматика, произношение?

- Произношение совсем несложное: все буквы, как пишутся, так и читаются. Каждая буква имеет свой один звук, нежели, как во французском или английском: меняется в зависимости от соединения с другими буквами. В финском языке ударение всегда на первый слог. За пару первых уроков мы осваиваем произношение. Конечно, надо создать определенную манеру речи, избавиться от привычной нам интонации, но это со временем. Сложной кажется грамматика, к которой тоже надо привыкнуть.

- Сколько времени уходит на обучение?

- В финском уровни знания языка более широкие, чем в английском. Есть три основных уровня: А – базовый, В – продвинутый и С – уровень носителя. Освоение одного рассчитано в среднем на два года обучения. При знании уровня А2 уже можно поехать в Финляндию, свободно себя чувствовать в бытовых ситуациях и сдать экзамены в колледж. В университет требуются уровни выше, в зависимости от специальностей.

Как изучение иностранного языка меняет жизнь

- Как Вы думаете, для чего вообще стоит изучать иностранные языки?

- Это очень хорошо развивает мозг, так как формируются новые нейронные связи. Мои студенты подтверждают, что память заметно улучшается. Также расширяется кругозор, налаживаются межкультурные коммуникации. Знание языка – это повод с кем-то пообщаться, найти точки соприкосновения. А как классно путешествовать, когда ты не стеснен языковым барьером, путешествие обретает абсолютно другие краски, и наполняется эмоциями от общения с местными жителями.

- Как сохранять мотивацию при изучении иностранных языков?

- Советы всегда исходят индивидуально под ученика. Разная мотивация для разных запросов. В основном, держать фокус. Я, например, помогаю осознать для чего мы сейчас проходим то или иное правило, напоминаю, что это потребуется при общении в будущем. Когда есть понимание, то нет путаницы в голове или переутомления. Плюс, советую всегда окружать себя лексикой, связанной с любимыми занятиями. Например, если нравятся танцы – ищем туториалы по танцам на финском языке, нравится готовить – смотрим программы про готовку на финском. Что интересно, то и притягивать к себе, чтобы было искреннее желание заниматься и поскорее выучить что-то новое.

- Как поддерживать знание языка, если в обычной жизни его не используешь?

- Есть новый термин, он называется фитнеслэнгвич. То есть можно относится к занятиям иностранным языком, как к спортивной тренировке: настраиваемся на нее, держим в расписании, как обязательную. Не прогуливаем, изучение языка не терпит пауз. Если на данный момент конкретных планов на переезд нет, а терять навыки жалко, превращаем изучение языка в свое любимое хобби. Всегда важен осознанный подход к любому занятию. У меня есть такие ученики, очень ими горжусь, потому что не бросили заниматься. Чувствовать себя успешным в освоении чего-то нового всегда приятно. И, конечно, как в случае со мной, никогда не знаешь, когда пригодятся знания в жизни

- Как вы используете финский язык помимо преподавания и общения со знакомыми финнами?

- Ко мне обращаются компании за услугами переводчика. Несколько лет назад переводила целый сайт для одной белорусской фирмы, которая готовила свою продукцию на экспорт в Финляндию. Также обращаются за консультациями по поступлению и переводами документов для этого. Несколько лет сотрудничала с одной вологодской школой. Дети с 1 по 4 класс изучали финский язык для развития. Несколько раз я ездила в Финляндию в качестве переводчика-сопроводителя для группы, или наоборот сопровождала группы и отдельных гостей из Финляндии в Вологде и не только. Очень интересный опыт.

- Какие вы ставите перед собой цели, связанные с преподаванием?

- Создание онлайн-школы, привлечение в команду других преподавателей финского языка. Запись обучающих видео, внедрение новых методик в обучение. Все это меня вдохновляет, чувствую себя на своем месте в жизни. Я рада передавать знания и помогать осуществлять мечты, если для этого нужен финский язык.