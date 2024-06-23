Благоустройство бульвара на улице Ильюшина началось в Вологде

В Вологде началось благоустройство бульвара на улице Ильюшина. Подрядчиком работ выступает компания «Берсо». Финансирование работ составляет 144 млн рублей.

«Территория преобразится, здесь появится не только зона отдыха, но и интерактивная составляющая, где можно будет ознакомиться с историческими фактами. Также разместят торговые точки, запланировано кафе и общественный туалет. Мы максимально старались применить комплексный подход для благоустройства территории, поэтому в этом году также запланирован ремонт улицы Ильюшина – от Окружного шоссе до Ильюшина, 2», – рассказал исполняющий обязанности мэра Вологды Андрей Накрошаев.

В ходе реконструкции на входной группе установят информационные стенды о Сергее Ильюшине, появятся небольшие зоны отдыха, будет сделана декоративная подсветка самолета.

На основной территории бульвара предусматриваются места для общения, проведения мероприятий. Планируется установка интерактивной площадки для детей и взрослых, где можно ознакомиться с устройством самолета. Игровое пространство «расскажет» об особенностях деталей самолетов Ил и познакомит с конструкторским бюро имени Сергея Ильюшина. Также предполагается небольшая точка по продаже кофе.

Также будет изменена зона торговой площади.

«Тема сохранения торговых павильонов актуальна для местных жителей. Мы готовы пойти навстречу городу и переделать торговые точки под общий дизайн. Диалог власти и бизнеса очень важен», – рассказала администратор торговых павильонов на ул. Ильюшина Светлана Долганова.

Работы по благоустройству бульвара начались неделю назад. На данный момент на 90% выполнен демонтаж асфальтового покрытия. В ходе ремонта его заменят на брусчатку, также будет установлена детская площадка, сделаны новые навесы на месте старых павильонов. Также планируется заменить все малые архитектурные формы, смонтировать новое освещение и видеонаблюдение.

По словам подрядчика, на бульваре были убраны деревья, которые мешали работам и располагались на местах, где проектом предусмотрены зоны отдыха, детская площадка и установка скамеек.

«Убрали порядка 30 деревьев, но проект предусматривает высадку 100 других. В рамках благоустройства предусмотрены работы по обрезке сухих и отмерших веток деревьев, которые портят общий вид. Кроме деревьев, будет высажено много цветов. Посадки запланированы вдоль дорожек, около самолета и у детских площадок», – рассказал Алексей Тараканов, руководитель проекта ООО «Берсо».