Опубликована программа мероприятий на День города в Вологде

В субботу, 29 июня, Вологда отметит 877-летие со дня своего основания. Празднование Дня города, частью которого станет целый ряд фестивалей разной направленности, пройдет в рамках проекта врио губернатора Вологодской области «Лето Русского Севера».

27 июня стартует X Международный фестиваль народных промыслов и ремесел «Город ремесел». Для вологжан и гостей города запланирована насыщенная развлекательная и деловая программы. Впервые в Вологде состоится фестиваль кузнечного мастерства «Магия огня и звон металла», в рамках которого пройдет и Кузнечная свадьба. Огненное шоу с обжигом керамических скульптур в этом году представят сразу 5 команд из разных российских городов. Все эти скульптуры после фестиваля станут экспонатами керамического дворика «Центра ремесел».

Кроме того, впервые пройдут «КиноВечоры» с показами документальных и анимационных фильмов «Сила внутри: малые тайны большой страны».

По традиции на Кремлевской площади три дня будет работать большая выставка-продажа уникальных изделий народных промыслов, а также пройдут многочисленные мастер-классы и творческие акции.

Частью фестиваля народных промыслов и ремесел станут семейные фестивали «Складно да ладно» и «Кто во что горазд фест». Благодаря им гости праздника получат возможность максимально приобщиться к традиционной культуре и народным ценностям.

С 24 июня в Вологде стартует фестиваль стрит-арта «Палисад». В течение недели художники со всей страны будут работать над фасадами зданий областной столицы. Всего планируется создать порядка 20 муралов.

Сильнейшие спортсмены встретятся на фестивале «Дыхание улиц» 29 июня. Участники сразятся в дисциплинах: «Баскетбол 3х3», «Стрит-воркаут», «Киберспорт», «BMX», «Самокатинг», «Скейтбординг», «Парковый волейбол» и «Брейкинг». Помимо этого, на фестивале будут интерактивные площадки, мастер-классы и творческие выступления.

В День города, 29 июня, главной концертной площадкой станет площадь Революции. В 11:00 там стартует фестиваль «Семейный калейдоскоп» и начнется концертная программа детских творческих коллективов учреждений культуры и допобразования «Город счастливого детства». В добавок, до 16 часов будут работать интерактивные площадки от партнеров.

В 13:00 начнется концертная программа песен о Вологде «Вологда – душа Русского Севера». В 14:00 стартует фестиваль спортивных единоборств «Традиции единства».

С 15 до 16 часов для вологжан выступит оркестр духовых инструментов «Классик-Модерн Бэнд» им. В. Л. Кочнева и российская эстрадно-джазовая певица Дарья из Москвы. Программа называется «Проверено временем: джаз и рок хиты».

С 16 до 20 часов зрителей ждет караоке-концерт, выступление Girls Band «TANSLU» из Москвы и кавер-группы «ТриждыДва» из Ярославля. В 20:00 на сцену выйдет джаз-оркестр «Hit Rock Orchestra Samara» с концертом «РОК ХИТЫ на крыше». А завершит концертный марафон легендарная рок-группа «Алиса», выступление которой начнется в 22:00.

Итогом насыщенного Дня города станет праздничный фейерверк в 23:00.