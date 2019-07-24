В Вологде появилось еще одно ПАТП-1

В Вологде теперь действуют два ПАТП-1 – ООО и МУП.

Постановление о создании муниципального унитарного предприятия «ПАТП № 1» было подписано мэром Вологды Сергеем Воропановым 31 мая. Учредитель этого МУПа – администрация Вологды, предприятие было зарегистрировано 20 июня. Директором назначен Антон Угаров.

Как выяснил NewsVo, на баланс вновь созданного ПАТП-1 записаны 25 новых автобусов, купленных на средства областного бюджета. Они обслуживают маршруты № № 1, 17, 18, 28.

МУП «ПАТП № 1» зарегистрировано по тому же адресу, что и ООО «ПАТП № 1» - на Мудрова, 31.

Мы направили в администрацию города вопрос, кто будет осуществлять обслуживание маршрутов на 25 новых автобусах – в какое предприятие нужно будет обращаться пассажирам с вопросами по этим маршрутам и не возникнет ли путаницы в этой ситуации.

Мы также ждем ответа на вопрос, на какой стадии сейчас находится передача Вологде списанных троллейбусов из Москвы. В марте в администрации города сказали, что их используют для восстановления троллейбусного маршрута №1.

Напомним, ранее в Вологде уже было МУП «ПАТП № 1» - оно работало с 1995 по 2015 год. В октябре 2015 года оно стало акционерным обществом, а с 14 декабря 2017 года находится в стадии ликвидации. Общество с ограниченной ответственностью "Патп №1", которое работает сейчас, было создано в апреле 2017 года.