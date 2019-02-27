Москва бесплатно передаст Вологде 15 троллейбусов

27.02.2019 [Общество]

«Мосгортранс» бесплатно передаст Вологде 15 троллейбусов. Об этом вчера во время публичного отчета заявил мэр города Сергей Воропанов.

- Это не новая техника, но она гораздо в лучшем состоянии, чем те, что сейчас курсируют по городу, - отметил мэр.

По словам Сергея Воропанова, в бюджете нет денег, чтобы приобретать новые троллейбусы. Однако проблема не только в этом.

- Вы знаете, что контактная сеть в Вологде в 90-е годы была приватизирована (ред. - "Вологдаэлектротранс" в 90-е годы стал частным предприятием), и, к сожалению, она не находится в муниципальной собственности. И представляете, если бы мы сейчас народные деньги израсходовали на приобретение троллейбусов, а контактную сеть собственник (она сейчас находится в конкурсной массе) взял и демонтировал, что мы с этими троллейбусами стали бы делать? Они бы просто стояли, и нас потом обвинят в нецелевом расходовании в бюджетных средств. Поэтому, я считаю, нужно этот вопрос решать комплексно: или в аренду, или в собственность муниципалитета контактную сеть как-то получать. После этого мы уже будем строить планы по развитию троллейбусного движения в Вологде, - сказал Сергей Воропанов.

Напомним, с апреля 2018 года новый троллейбусный перевозчик ООО "Электротранс" из-за нехватки подвижного состава прекратил обслуживать маршруты троллейбусов №№ 1 и 2. В Вологде остался только один троллейбусный маршрут - № 4. При этом ранее по нему ездили троллейбусы, которые были новее, но они были проданы, а на линию выставили совсем старые.

Отметим, что ООО "Электротранс" было зарегистрировано 30 марта 2018 года. Его учредитель и директор - тот же, что у ООО «ТрансВод» – Юрий Маслов, а уставной капитал нового ООО тоже составляет 10 000 рублей. С некоторых пор прибыль от продажи билетов идет через "Электротранс", а не «ТрансВод» - на троллейбусных билетах стали печатать название первого из них. В январе Newsvo задал вопрос администрации Вологды, для чего было создано новое троллейбусное ООО, но нам не захотели пояснять эту ситуацию. При этом когда в 2016 году для "спасения троллейбусного движения" было зарегистрировано ООО "ТрансВод", именно администрация Вологды комментировала его создание. Напомним, в 2018 году ООО "ТрансВод" тоже решило обанкротиться, однако арбитражный суд Вологодской области закрыл дело о банкротстве, поскольку у предприятия нет денег даже на то, чтобы оплатить судебные издержки.

В 2017 году 33 троллейбуса "Вологдаэлектротранса" купило ООО "ПАТП-1" - что с ними стало, не понятно.

Напомним, с просьбой передать им старые троллейбусы администрация Вологды обращалась в правительство Москвы и ранее, но до этого приходил отрицательный ответ.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, после того, как троллейбусы приедут в Вологду, появится возможность открыть еще один маршрут.

Тэги: троллейбусы, общественный транспорт
Сюжет: банкротство «Вологдаэлектротранса»

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