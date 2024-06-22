В Вологде мурманчанина арестовали за развратные действия в отношении двух девочек

Вчера Вологодский городской суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении 40-летнего уроженца Мурманска. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области.

Мурманчанин меньше года назад переехал в Вологду. По версии следствия, 18 июня в Осановской роще мужчина совершил развратные действия в отношении двух несовершеннолетних девочек.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Развратные действия в отношении двух лиц». С учетом характера выдвинутого подозрения, оценив сведения о личности подозреваемого, суд избрал в отношении мужчины меру пресечения на срок предварительного следствия: по 18 августа 2024 года.