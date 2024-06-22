Вологжанка Екатерина Коршунова стала призером этапа Кубка России по стрельбе

[ Спорт ]

Екатерина Коршунова стала серебряным призёром этапа Кубка России по стрельбе из пневматического оружия. Соревнования проходят в селе Игнатово Московской области с 17 по 27 июня.

В олимпийском упражнении «Пневматический пистолет, дистанция 10 метров, женщины» спортсменка СШОР «Витязь», мастер спорта международного класса из Вологодской области Екатерина Коршунова заняла второе место, пропустив вперед только двукратную олимпийскую чемпионку Виталину Бацарашкину, представляющую Омскую область. Тройку лидеров замкнула Анна Тимофеева из Самарской области.

Всего в упражнении участвовали 74 спортсменки из 26 регионов. В соревнованиях в целом участие принимают 15 вологодских стрелков.

Теги:
спортивная стрельба победители кубок России
Фото: Центр спортивной подготовки Вологодской области
 

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