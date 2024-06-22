Пять новых ФОКОТов появятся на месте старых спортивных площадок в Вологде

В этом году на создание физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа выделено более 56 миллионов рублей из областного бюджета. Исполняющий обязанности мэра Вологды Андрей Накрошаев выехал на объекты по адресам: ул. Гоголя, 101 и ул. Горького, 160 для оценки хода строительства ФОКОТов.

«Благодаря поддержке врио Губернатора Георгия Филимонова мы получаем дополнительные возможности для занятия спортом в виде пяти ФОКОТов. Считаю, что такие площадки должны быть в каждом районе города. Тем более, как показывает практика, данные спортивные объекты востребованы у вологжан. Мы проверили степень готовности объектов, обсудили с подрядчиком комплексный подход к благоустройству и разнообразие тренажеров на каждом ФОКОТе. Нас заверили, что все работы идут по плану и удовлетворяют пожелания граждан. Уже в августе все пять ФОКОТов должны быть сделаны», – прокомментировал Андрей Накрошаев.

На улице Горького, 160 уже установлены малые архитектурные формы на воркаутной площадке. На следующей неделе планируется асфальтирование игровой территории. На ул. Гоголя, 101 идет подготовка основания для будущего ФОКОТа.

В этом году ФОКОТы сформируют на месте существующих спортивных площадок по адресам: ул. Горького, 160; ул. Гоголя, 101; Тепличный мкр, 1; ул. Панкратова, 48А; ул. Можайского, 48А. Все пять комплексов оформят в едином стиле. Они будут состоять из спортивной игровой площадки, воркаут-турников и уличных тренажеров для всех возрастных групп. Также смонтируют новые системы освещения и уложат резиновое покрытие для безопасности и комфорта во время занятий спортом.