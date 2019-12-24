В прокуратуре Вологда ответили про детсад в Бывалово, сославшись на план 1979 года

В прокуратуре Вологды не нашли нарушений в намерении городской администрации разместить детский сад между домами 34 и 36 на улице Ярославской, несмотря на то, что в генплане города его там не предусмотрено.

Прокуратура Вологды рассмотрела вопрос соблюдения законодательства при размещении детсада в Бывалово. Ведомство проигнорировало тот факт, что в действующем генплане Вологды детского сада в этом месте нет (см. скриншот схемы из генплана в галерее), и ответило, что все в рамках закона.

При этом в начале своего ответа прокуратура признает, что в Вологде сейчас действует генплан 2014 года:

- Проектирование и застройка территории, ограниченной улицами Ярославской, Молодежной, Новгородской и Пошехонское шоссе (микрорайон Бывалово) осуществляется в соответствии с Генеральным планом городского округа применительно к территории города Вологды, утвержденным решением Вологодской городской Думы от 29.12.2014 № 171, прошедшего обсуждение на публичных слушаньях 23.05.2014.

А потом, переходя к вопросу размещения детсада на Ярославской, ведомство внезапно ссылается на недействующий уже генплан 1979 года:

- Размещение детского сада на земельном участке с кадастровым номером 35:24:0501010:4590 предусмотрено при проектировании микрорайона «II Запад – II Восток» в 1979 году. Данное проектное решение нашло свое отражение в документах территориального планирования муниципального образования «Город Вологда», в том числе в Генеральном плане городского округа применительно к территории города Вологды, в связи с чем не является точечной застройкой.

Этот ответ утвержден прокурором Вологды Максимом Гришиным.

Судя по ответу ведомства, в Вологде действуют нормы площади для размещения детсадов, которые противоречат федеральным.

- Согласно п. 5.3.2 местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования «Город Вологда», утвержденных решением Вологодской городской Думы от 21.12.2017, размер земельного участка, занимаемого объектом образования, определяется с учетом вместимости такого объекта свыше 100 человек (35 кв.м. на человека). Следовательно, размещение дошкольной образовательной организации на 220 мест на земельном участке площадью 7750 кв. м. отвечает нормативным требованиям, - говорится в ответе прокуратуры.

Между тем, согласно федеральным нормам (СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. СП (Свод правил) от 30 декабря 2016 года №42), при строительстве такого детсада на одного человека рекомендуют выделять 38 кв.м. на человека, а не 35, то есть имеющегося между домами 34 и 36 на улице Ярославской участка недостаточно.

В прокуратуре также отметили, что размещение сквера на этом участке не предусмотрено.

Напомним, до 20:00 27 декабря 2019 года на сайте администрации Вологды проходит голосование по этой теме. Вопросы в нем сформулировано так, будто те жители, кто против детсада конкретно в этом месте, против его строительства в целом, что не соответствует действительности. Кроме того, решать вопрос строительства детсада в Бывалово в этом опросе могут жители любого города России. В одном из детсадов Вологды Newsvo рассказали, что сотрудников просят голосовать "за".

Тем временем группе "Движения "Вместе" предлагают построить детсад неподалеку от домов на Ярославской, 34-36, что устроило бы обе стороны конфликта: