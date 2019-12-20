В Вологде бюджетников просят голосовать за детсад в Бывалово вопреки генплану

Евгения Сибирцева

Опасения жителей по поводу устроенного администрацией Вологды онлайн-голосования касательно будущего детсада в Бывалово оправдались. Как стало известно Newsvo, работников бюджетных учреждений просят отдать голос за нужный администрации вариант. Кроме того, оказалось, что проголосовать в опросе о детском саду в Вологде может… житель любого российского города.

Напомним, голосование на сайте администрации Вологды по поводу детского сада в Бывалово началось 18 декабря. Если сначала голосующих против детсада между домами 34 и 36 на Ярославской (то есть за сохранение зеленой зоны и против нарушения генплана) было больше, то потом голоса сравнялись, а затем количество «сторонников» детсада в этом месте в опросе резко увеличилось.

Сегодня работники одного из детских садов в Вологде рассказали, что заведующая просила их голосовать «за», а когда одна из сотрудниц, живущая в Бывалово, не захотела это делать, руководитель детсада стала ее убеждать, что детское учреждение необходимо именно в том месте (то есть между домами 34 и 36 на Ярославской).

- Детсад – это же хорошо! – сказала заведующая.

Зеленая зона на улице Ярославской в Вологде, где хотят построить не предусмотренный генпланом детсад и которую хотят сохранить жители ближайших домов.

Кроме того, вечером 18 декабря в группе школы № 3 в соцсети ВКонтакте появился пост, в котором учеников, учителей и родителей просят также проголосовать за детсад на этом участке (см. в галерее). После возмущений вологжан, что участвовать в этом опросе и выбирать нужный властям вариант призывают даже школьников, пост удалили. Напомним, школу № 3 возглавляет депутат Вологодской гордумы от «Единой России» Надежда Мочалова.

Чтобы увеличить количество голосов за детсад между домами 34 и 36 на Ярославской, 17 декабря тиражом 900 экземпляров была напечатана газета ТОСа «Бывалово», которую на следующий день разнесли по почтовым ящикам вологжан. В ней содержится ложная информация о том, что это место предусмотрено для детского учреждения генпланом Вологды (см. в галерее). По совпадению, председатель ТОС «Бывалово» - Надежда Мочалова.

Напомним, ранее Newsvo изучил генплан на сайте администрации Вологды – детсада там нет.

Скриншот Приложения 6 к генплану Вологды. Фиолетовыми прямоугольниками в генплане обозначены детсады, которые планируется построить. Между домами дома 34 и 36 на Ярославской (помечены звездочками) такого прямоугольника нет (красным обведен уже существующий детсад "Гнездышко").

Жители близлежащих домов хотят сохранить в этом месте зеленую зону. При этом они не отказывается от детского сада, как говорят многие чиновники и депутаты, – вологжане лишь просят выбрать для будущего учреждения место согласно генплану.

Однако голосование на сайте администрации Вологды сформулировано так, будто те жители, кто против детсада конкретно в этом месте, против его строительства в целом. Там есть только два варианта - за строительство и против строительства. Кроме того, в городской администрации лукавят, написав в опросе, что место между домами 34 и 36 было изначально определено генпланом Вологды под социальное строительство. Так было в генплане Вологды 1979 года, однако сейчас в городе действует генплан 2014 года.

Главный федеральный инспектор по Вологодской области аппарата полномочного представителя президента РФ в СЗФО Виктор Мирошников тоже отметил, что для детского сада в этом микрорайоне есть другие места.

Электронное голосование продлится до 20:00 27 декабря 2019 г. При этом оно не предусмотрено действующим законодательством в Вологде для решения подобных вопросов, то есть такое голосование не имеет юридической силы. А в том виде, в каком организовали этот опрос городские власти, оно вообще не имеет смысла. Первоначально мэр города Сергей Воропанов сказал, что будет справедливо, если выбирать место для детсада будут только жители Бывалово. Однако позже администрация города внезапно поменяла условия, разрешив голосовать жителям всего города.

Сегодня Newsvo выяснил, что голосовать могут… жители любого населенного пункта России(!). Редакция попросила людей из Великого Устюга и других городов принять участие в опросе по детсаду в Бывалово, и они без проблем смогли это сделать.

Для чего же проводится такое голосование?

Добавим, что 28 декабря в 12 часов на Ярославской 34-36 пройдет собрание жителей, на котором обсудят сложившуюся ситуацию.

В тему

В БлогоVo читайте пост вологжанки Алены Соколовой с доводами о том, почему нарушение генплана в данном случае принесет больше вреда, чем пользы: