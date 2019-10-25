На генплане Вологды не оказалось планируемого детсада на улице Ярославской

Евгения Сибирцева

NewsVo изучил генплан Вологды, согласно которому, как утверждают сотрудники администрации города и депутаты гордумы, между домами 34 и 36 на улице Ярославской нужно строить детский сад. Оказалось, что детского сада в генплане на этом месте… нет.

Напомним, в микрорайоне Бывалово разгорается конфликт вокруг строительства детского сада. Городские власти собираются разместить его между домами 34 и 36 на Ярославской, тогда как многие жители просят выбрать для дошкольного учреждения другое место, поскольку хотят, чтобы вышеназванная территория оставалась зоной прогулок и отдыха.

- А еще по проекту планируется дорогу, идущую между домом 34 по ул. Ярославской и кафе «12 месяцев», сделать — внимание!!! — сквозной и двухполосной. То есть лишить район покоя навсегда, - пишет Марина Репина.

Местные жители не против детсада – они просто хотят, чтобы его строили в другом месте. Однако некоторые депутаты гордумы от «Единой России» и чиновники ставят акценты таким образом, чтобы люди, выступающие за зону отдыха в этом месте, выглядели противниками детского сада как такового.

Так, депутат Вологодской гордумы Елена Земчихина за последние дни опубликовала в соцсети два поста, в которых акцентирует внимание на том, что жители Бывалово якобы против детсада в их микрорайоне.

Аналогичным образом «меняет» мнение жителей и депутат Сергей Никулин. В его посте вологжане, которые просят выбрать для детсада другое место, тоже «превратились» в противников детского учреждения:

Сергей Геннадьевич утверждает, что детский сад между домами 34 и 36 на Ярославской предусмотрен генпланом Вологды. На просьбу редактора NewsVo дать ссылку на этот генплан, депутат просит поверить ему на слово:

Вместо генплана Сергей Никулин приложил скриншот кадастровой карты, на которой территория между домами действительно предусматривает строительство на ней дошкольного учреждения. Однако на наше замечание о том, что кадастровая карта не может заменить собой генплан, депутат ответил, что не может его показать:

- Генеральный план находится в Администрации города. Это очень объемный документ, я не храню его под рукой.

Получается, народный избранник не знает, что генплан Вологды выложен на сайте администрации города? Мы решили помочь Сергею Никулину и нашли этот документ, утвержденный решением Вологодской городской думы от 29 декабря 2014 года, на официальном сайте администрации города.

Как ни странно, детского сада между домами 34 и 36 на Ярославской на генплане Вологды не предусмотрено (см. Приложение 6 к генплану Вологды по ссылке выше):

Фиолетовым цветом на генплане обозначены детсады, которые планируется построить. Звездочками помечены дома 34 и 36 на Ярославской - детсада между ними нет (красным обведен уже существующий детсад "Гнездышко").

В списке детсадов, которые планируется построить в мкр Южный в ближайшие годы согласно генплану, дошкольного учреждения в этом месте также нет (см. скриншоты списка в галерее).

При этом детсад предусмотрен генпланом города перед домом на… Ярославской, 30а (см. скриншот выше). Сейчас там находится футбольное поле:

Кадастровая карта.

Напомним, с 24 октября по 1 ноября в школе № 41 с 18.30 до 19.30 проходят встречи чиновников и депутатов с жителями по вопросу строительства этого детского сада.

В группе NewsVo в соцсети ВКонтакте проводится опрос, где хотят видеть это дошкольное учреждение жители Бывалово. Подчеркнем, что голосование по поводу места проходит только среди жителей микрорайона. Пока большинство высказываются против его строительства между домами 34 и 36 на улице Ярославской.

Зато за возведение учреждения именно в этом месте проголосовали депутат Елена Земчихина и член Общественной наблюдательной комиссии Галина Федотова. При этом Елена Земчихина, судя по ее предвыборной деятельности, работе с ТОСами и постам в соцсети, живет не в Бывалово.