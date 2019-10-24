Детсад или зона отдыха? В Вологде начались споры по поводу территории на улице Ярославской

Евгения Сибирцева

В Вологде разгораются споры вокруг выбора места для строительства детского сада в микрорайоне Бывалово. Учреждение на 220 мест собираются возводить между домами 34 и 36 на улице Ярославской, и для чиновников стал неприятной неожиданностью тот факт, что местные жители хотят там видеть зеленую зону.

22 октября сотрудники администрации Вологды, депутаты и несколько десятков жителей обсудили этот вопрос на встрече, которая прошла в школе № 41. Жители говорят, что на собрание должен был прийти мэр, но его не было.

- Жители домов, в чьем дворе хотят возводить детский сад, категорически настаивают на смене места его строительства. Реализация проекта принесет уничтожение уникального зеленого островка, где дети могут вдоволь резвиться на площадке, играть в футбол, и при этом находиться в полной безопасности: зона огорожена домами. А еще по проекту планируется дорогу, идущую между домом 34 по ул. Ярославской и кафе «12 месяцев», сделать — внимание!!! — сквозной и двухполосной. То есть лишить район покоя навсегда, - пишет Марина Репина.

Она подчеркивает, что местные жители не против детсада как такового – они просто хотят, чтобы его строили в другом месте. При этом чиновники ставят акценты так, чтобы выставить людей, выступающих за зону отдыха в этом месте, именно противниками детского сада.

- Жители района ПРОСЯТ оставить им зеленую зону, а строительство детского сада ПЕРЕНЕСТИ в другое место. Администрация это называет иначе: те, кто против строительства детского сада в районе. Чувствуете? Да. Разделяй и властвуй. Выходит, что Ад.города разжигает ни много ни мало — гражданскую войну местного значения. И собрание это было нужно как раз для того, чтобы столкнуть людей лбами. Обычных людей, которые каждый по-своему прав, и каждый желает благополучия своим детям. Те, кто хочет сохранить зеленый островок, позволяющий детям не сидеть перед компьютерами и телеками, а бегать и прыгать, играть и общаться, расти крепкими и здоровыми; взрослым общаться и дружить домами, приятно и с пользой соседствовать. И детей в сад водить не в соседний район, а рядом, в свой. И зеленую зону готовы облагораживать и поддерживать в порядке самим! Самое интересное, что это все возможно.

Встреча в 41-й школе, которая прошла 22 октября. Фото пресс-службы администрации Вологды.

К слову, именно в таком ключе – что жителям не нужен детский сад – написала пост в соцсети и депутат Вологодской гордумы от «Единой России» Елена Земчихина:

- «Не может быть!» - подумала я, когда это услышала. Не нужен детский сад на улице Ярославской. В районе, где очередь почти такая же большая, как в моем округе.<…> Не хотят многие садика под своими окнами. Зелёную зону хотят. Это эпидемия какая-то в Вологде - вместо всего хотеть зелёную зону.

Депутат считает, что зелени в Бывалово достаточно:

- И можно ещё понять жителей обделённых зеленью районов. Но жителям района, где планируется новый сад, как мне кажется, грех жаловаться. Рядом Осановская роща. Не сквер, не бульвар. Думаю, после парка Мира - самая большая зона отдыха в Вологде. И она будет благоустроена по проекту Городская среда.

Отметим, что рядом с тем местом, где хотят возводить детсад, уже находится детское дошкольное учреждение – «Гнездышко».

Здание розового цвета - детсад "Гнездышко". Звездочками помечены дома 34 и 36 на улице Ярославской. Скриншот: vologda.4geo.ru.

Однако администрация города указывает на то, что место между домами 34 и 36 тоже было предусмотрено для объекта социальной инфраструктуры:

- Использование этого участка изначально было определено генпланом под объект социальной инфраструктуры. Городские власти представили вологжанам типовой проект детского сада из Ресстра Минстроя, а также его привязку к данному участку площадью порядка 7700 кв. м. Согласно проекту, строительство не затронет благоустроенные пешеходные дорожки вблизи участка. К учреждению предполагается обустроить два подъезда - со стороны улиц Новгородской и Ярославской, - сообщает пресс-служба администрации Вологды.

Начальник управления образования Ирина Гуляева напомнила жителям, что мест в детсадах в мкрн Бывалово не хватает:

- По данным на 1 сентября, в мкрн Бывалово места в детском саду ждут 338 детей, в следующем году эта цифра достигнет почти 500 человек.

Вологжане об этой проблеме знают и обращают внимание лишь на то, что для детсада нужно выбрать другое место, поскольку выбранная чиновниками территория давно стала для жителей зоной отдыха.

Также они опасаются, что резко возрастет число машин, подъезжающих к саду утром и вечером, что может осложнить дорожную обстановку. В администрации города уверяют, что такой проблемы не возникнет:

- Подъезды к саду не затронут территории жилых домов, а вопрос трафика будет рассматриваться отдельно, например, возможна установка искусственных неровностей, ограничивающих знаков и так далее. Как показал опыт других микрорайонов, все вопросы решаемы.

Встречи с жителями по вопросу строительства детского сада на улице Ярославской будут проходить ежедневно в течение недели, начиная с 24 октября по 1 ноября, в школе № 41 с 18.30 до 19.30.