Несмотря на генплан, решать вопрос с детсадом в Бывалово в Вологде будут голосованием

Решение о строительстве детского сада в микрорайоне Бывалово будут принимать по итогам голосования, заявил мэр Вологды Сергей Воропанов. Голосование стартует на официальном сайте Администрации города Вологды в 8.00 18 декабря и продлится до 20.00 27 декабря.

Опрос будет длиться 10 дней, участвовать смогут все жители Вологды. Голосование будет организовано через сайт Госуслуг.

Напомним, в Вологде с октября продолжается конфликт вокруг планов по строительству детского сада на 220 мест. В городской администрации жителям сказали, что генпланом он предусмотрен на участке по улице Ярославской рядом с домами 34 и 36. Однако когда NewsVo изучил генплан Вологды, утвержденный в 2014 году, оказалось, что детского сада в этом месте нет. Отметим, что для детских дошкольных учреждений в этом микрорайоне в главном документе города предусмотрены другие места, о них NewsVo писал ранее.

Скриншот Приложения 6 к генплану Вологды. Фиолетовым цветом на генплане обозначены детсады, которые планируется построить. Звездочками помечены дома 34 и 36 на Ярославской - детсада между ними нет (красным обведен уже существующий детсад "Гнездышко").

Многие чиновники, депутаты и официальные СМИ преподносят ситуацию так, будто часть жителей вообще отказывается от детского сада в Бывалово, хотя на самом деле они лишь просят выбрать для него другое место, чтобы территория между домами 34 и 36 на Ярославской оставалась зоной прогулок и отдыха.

Теперь вместо того, чтобы руководствоваться генпланом Вологды, в администрации решили провести голосование:

- Было проведено восемь встреч с жителями микрорайона Бывалово, задачей администрации было максимально подробно представить проект и ответить на вопросы. Но к общему знаменателю так и не удалось прийти. Для меня, как для мэра города, важно мнение каждого вологжанина, поэтому предлагаю в течение 10 дней провести голосование жителей микрорайонов Бывалово - Можайский по вопросу строительства детского сада. Оно будет проходить на сайте Администрации Вологды с авторизацией через сайт Госуслуг. Это позволит избежать накруток и увидеть, из какого района тот или иной проголосовавший. Мы считаем, что будет справедливо, чтобы голосовали жители не всего города, а именно этих двух крупных микрорайонов, ограниченных улицами Преминина, Пошехонское шоссе, Молодежная, Новгородская. Дети этих вологжан ждут новый сад, именно этих жителей волнует строительство или нестроительство сада на предлагаемой площадке. Приглашаю всех принять участие в голосовании. На основании его итогов мы будем принимать окончательное решение, - сказал Сергей Воропанов.

Получается, даже если все жители домов 34 и 36 на улице Ярославской проголосуют против детсада в этом месте, а остальные участники опроса - за, то дошкольное учреждение в этом месте будут строить вразрез с генпланом.

Стрелкой обозначено место между домами 34 и 36, где власти хотят строить детсад. Фото "Движение "Вместе".

Добавим, что 12 декабря одна из жительниц Бывалово, Марина Репина, была на приеме у Виктора Мирошникова - главного федерального инспектора по Вологодской области аппарата полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе. Она просила его вмешаться в ситуацию, чтобы сохранить на вышеназванном участке зеленую зону.

Виктор Мирошников отметил, что для детского сада в этом микрорайоне есть и другие места:

- Я заручилась поддержкой в вопросе отстаивания права жителей района Бывалово на сохранение зеленой зоны. Виктор Николаевич высказал свое мнение, "что в данном месте детский сад строить не надо", "нет смысла создавать противостояние между жителями района, если люди не хотят - значит, сад перенести надо, тем более и средства, и возможности для этого есть". Обо всем этом, по его словам, рекомендательно сообщил губернатору Вологодской области О. А. Кувшинникову. Символично, что моя встреча с представителем Президента прошла именно в День Конституции. Будем надеяться, что предстоящая встреча между мэром и губернатором по вопросу строительства детского сада пройдет с пониманием что "каждый обязан сохранять природу и окружающую среду" (ст.58 Конституции РФ), - написала Марина Репина об итогах встречи.

Напомним, выбрать место для будущего детсада нужно до конца декабря.

В тему

В связи с голосованием по выбору места для детсада в Бывалово стоит напомнить о другом опросе для жителей, с помощью которого мэр Вологды Сергей Воропанов в 2018 году обещал определить место для ледовой арены. 30 ноября на сайте администрации города началось голосование, в котором были представлены три варианта - ул. Конева рядом с УСКК «Вологда», пересечение улиц Конева и Архангельской, 3-й Южный микрорайон.

Голосование должно было продлиться до 20 декабря. Однако 19 декабря городские власти внезапно объявили об еще одном варианте для крытого катка - улице Ярославской вблизи Осановской рощи. В итоге результаты опроса просто обнулили. Его объявили заново, продлив до 25 декабря. Лидировать в опросе стал новый вариант на улице Ярославской. Newsvo проверил страницы многих проголосовавших за него – там было много забаненных и фейковых аккаунтов, а также пользователей из других городов России. Позже вологжане выяснили, что новое голосование заранее было устроено так, чтобы можно набрать голоса за вариант на улице Ярославской.

После публикации нашей новости и этого поста, к голосованию активно подключились жители, и на первое место вышел вариант ледовой арены на пересечении улиц Конева и Архангельской. Однако после этого администрация города попросту отменила итоги голосования, сославшись на то, что во время интернет-голосования... произошла накрутка голосов. В итоге место для арены определял Общественный совет, который большинством голосов (13 из 19) проголосовал за участок на улице Ярославской возле Осановской роще.