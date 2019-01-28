Городские власти пообещали не трогать лыжни при строительстве ледовой арены в Вологде

Место для строительства ледовой арены в Вологде определят 8 февраля, на градостроительном совете. Общественный совет города проголосовал за размещение нового спортобъекта в Осановской роще, однако вологодские спортсмены переживают, что в таком случае они не смогут пользоваться лыжными трассами.

- На мой взгляд, члены общественного совета г.Вологды проголосовавшие за решение о поддержке строительства ледовой арены в обозначенном месте Осановской рощи, приняли необдуманное решение, идущее в разрез с мнением горожан. Это уничтожит единственные лыжные трассы города с хоть какой-то инфраструктурой, позволяющей качественно проводить массовые соревнования по лыжным гонкам не только городского, но и областного масштаба и осуществлять тренировочный процесс юных лыжников и биатлонистов, - написала в соцсети мастер спорта России по лыжным гонкам, вологжанка Наталья Румянцева.

По словам мэра Вологды Сергея Воропанова, на общественном совете был представлен неверный вариант размещения будущей ледовой арены, который не совпадает с вариантом, выставленным на онлайн-голосование. Выбранный общественниками вариант не подходит не только лыжникам - он слишком далеко от жилых домов и дороги.

- Лыжники беспокоятся, по моему мнению, зря. Обратите внимание, какой земельный участок выставлялся на голосование. Точка стоит до газотурбинной станции. Почему-то на общественном совете решили рассмотреть весь участок, он в собственности области, более 9 гектаров. На Общественном совете почему-то приняли решение посадить ледовую арену на такую точку - если стоять спиной к Осановской роще, лицом к газотурбинной станции, то справа. На самом же деле участок большой, и там достаточно места, чтобы привязать эту ледовую арену без ущерба для лыжников, без ущерба для лыжни. То место, которое обсуждали на Общественном совете вообще неудобное, видимо, общественников нужно тоже корректировать, - отметил Сергей Воропанов.

Участок возле Осановской рощи, который выставлялся на голосование.

Напомним, что история, связанная с выбором места для ледовой арены, развивалась очень странно. 27 ноября мэр Вологды Сергей Воропанов сказал, что вариант расположения для ледовой арены выберут жители. 30 ноября на сайте администрации города началось голосование, в котором были представлены три варианта - ул. Конева рядом с УСКК «Вологда», пересечение улиц Конева и Архангельской, 3-й Южный микрорайон. Голосование должно было продлиться до 20 декабря.

Однако 19 декабря городские власти внезапно объявили об еще одном варианте для крытого катка - улице Ярославской вблизи Осановской рощи, его якобы предложили ветераны из центра "Забота". До этого, в течение трех недель, пока шло голосование, они почему-то молчали. В итоге результаты опроса просто обнулили, аннулировав все результаты длительного голосования. Его объявили заново, продлив до 25 декабря.

Лидировать в нем стал как раз новый вариант на улице Ярославской. Newsvo 24 декабря проверил страницы многих проголосовавших за него – там было много забаненных и фейковых аккаунтов, а также пользователей из других городов России. А потом вологжане выяснили, что новое голосование заранее было устроено так, чтобы там было можно набрать голоса за вариант на улице Ярославской. О том, как это было сделано, они написали в соцсети.

После публикации нашей новости и этого поста, к голосованию активно подключились жители, и на первое место стал выходить вариант ледовой арены на пересечении улиц Конева и Архангельской. По данным администрации Вологды, 25 декабря с результатом 3667 голосов победила площадка Конева-Архангельская, на втором месте оказался участок в Осаново - 3254 голоса, третье место заняла территория около СКК «Вологда» - 1283 голоса и замкнул рейтинг III Южный микрорайон с 277 голосами.

Однако после этого администрация города попросту отменила итоги голосования, сославшись на то, что во время интернет-голосования... произошла накрутка голосов.