Место для строительства детского сада в Бывалово в Вологде должно быть выбрано до конца декабря

Вопрос о строительстве детского сада в Бывалово в Вологде прозвучал во время прямой линии с губернатором 5 декабря. Его задали жители улицы Ярославской в прямом эфире из торгового центра на Пошехонском шоссе.

Как ранее сообщал NewsVo, в этом микрорайоне городские власти собираются разместить новый детский сад между домами 34 и 36 на Ярославской, но многие жители просят выбрать для дошкольного учреждения другое место. Они хотят, чтобы вышеназванная территория оставалась зоной прогулок и отдыха.

А во время прямой линии в ТЦ также пришли люди с плакатами в поддержку строительства детсада в этом месте. Эти вологжане говорили о том, что детский сад не должен быть "в поле".

— Я прошу мэра города до конца декабря все публичные обсуждения с жителями района Бывалово завершить. Определить место строительства детского дошкольного учреждения для того, чтобы я начал его строительство финансировать. До конца декабря жду от мэра Вологды решения этого вопроса, — ответил губернатор.

Сторонники зеленой зоны на улице Ярославской не против детсада – они просто хотят, чтобы его строили в другом месте. Однако некоторые депутаты гордумы от «Единой России», сотрудники администрации Вологды и официальные СМИ ставят акценты таким образом, чтобы люди, выступающие за зону отдыха в этом месте, выглядели противниками детского сада как такового.

Отметим, что детсад рядом с домами 34 и 36 на Ярославской уже есть.

Напомним, что генпланом Вологды детсад в этом месте не предусмотрен, для дошкольных учреждений были выделены другие территории. Подробнее об этом читайте в материале На генплане Вологды не оказалось планируемого детсада на улице Ярославской.