Центр допобразования для школьников откроется при Вологодском государственном университете

Дом научной коллаборации — Центр ДНК имени Сергея Ильюшина — откроется осенью на базе Вологодского государственного университета. Он станет третьим детским центром допобразования, который появится в Вологде в этом году: Newsvo уже писал о технопарке «Кванториум» и Центре поддержки одаренных детей.

Центр при ВоГУ открывается в рамках национального проекта «Образование», федерального проекта"Успех каждого ребенка». Финансирование, в основном, федеральное, частично — муниципальное. В 2019 году в стране появилось 15 центров ДНК при университетах, в ближайшие 2-3 года планируется увеличить их количество до 100.

Учиться в ДНК центре могут дети с 5 по 11 класс. Им предложены три направления: машинное обучение, геномная инженерия и биотехнологии. Обучение абсолютно бесплатное, на этот учебный год группы уже набраны. Новый набор будет в следующем году.

ДНК центр будет использовать уже готовую базу университета, то оборудование, которое здесь есть: робототехника, материалы, станки, приборы биологического анализа. Занятия у школьников будут вести кандидаты и доктора наук.

— Цель Центра ДНК — заинтересовать детей совместной работой для получения общего результата. Программы Центра ДНК составлены так, чтобы, во-первых, детям было интересно, во-вторых, чтобы они освоили алгоритм проектной деятельности и, в третьих, эти дети — потенциально наши будущие студенты. Нам нужно их так заинтересовать, чтобы они в дальнейшем захотели учиться именно в Вологодском государственном университете, — рассказала Newsvo директор центра Марина Бутакова.

По ее словам, в центре будут три направления обучения. Первое — это программы дополнительного образования для детей 5-11 классов: машинное обучение, геномная инженерия и биотехнологии.

— Второе — «Урок технологии» — это программа уже среднего общего образования. То есть дети из школы будут приходить в университетские лаборатории на уроки технологии. Пока к этой программе у нас подключилась только школа № 26. Специально для этого в ВоГУ закуплено оборудование более чем на 7 миллионов рублей. Дети будут заниматься промышленным дизайном, 3D-моделированием, знакомиться с робототехникой и виртуальной реальностью, проводить тестирование устройств и механизмов, учиться использовать гис-технологии, — отмечает Марина Бутакова.

Третье направление — это обучение педагогов новым методам преподавания с использованием компетентностного подхода. Все педагоги центра ДНК сейчас проходят курсы повышения квалификации «Гибкие компетенции проектной деятельности».

Дети, посещающие центр ДНК, будут работать в лабораториях.

— Например, «Урок технологии. Промышленный дизайн. 5 класс». Что они там делают? Решают кейс «Объект из будущего» и занимаются моделированием «машины будущего», «дома будущего» «космической станции будущего» и так далее. Или, например, на занятиях по биологическим направлениям будут проводить эксперименты по выращиванию микроорганизмов на разных питательных средах, изучать колонии бактерий, одноклеточных животных и многое другое. Мы просто им раскроем глаза на, казалось бы, привычные вещи. Много всего! Главное, заинтересовать детей изучением наук.

Занятия в Центре ДНК имени Сергея Ильюшина начнутся в октябре этого года.