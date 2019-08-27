Детский технопарк «Кванториум» открылся в Вологде

В Вологде на проспекте Победы, 72 открылся детский технопарк «Кванториум». В нем школьники будут заниматься робототехникой, промышленным дизайном, проектной работой в области энергетики, сборкой летающих аппаратов; работой с виртуальной реальностью, а также освоением современных методов изучения биологических объектов.

— Обучаться в кванториуме будет около 1500 подростков с 12 лет. Они будут учиться у 17 лучших педагогов, которые помогут конструировать роботов, изготавливать оборудование, проводить химические опыты, путешествовать по просторам виртуальной реальности и многому другому. Дети не просто будут «впитывать» знания, они создадут что-то новое и полезное для общества. Занятия начнутся в сентябре. Все они бесплатные, — написал на своей странице в соцсети глава региона Олег Кувшинников.

Обучение в «Кванториуме» производится по сертификатам дополнительного образования. За каждым сегментом, образовательным направлением «Кванториума» закреплены бизнес-партнеры. Они не только финансово поддерживают проект, но и в перспективе могут стать работодателями для воспитанников технопарка, сообщает пресс-служба губернатора.

Первый детский технопарк в Вологодской области открылся два года назад в Череповце при поддержке «Северстали». Сейчас там по программам технической и естественнонаучной направленности обучаются более 1,8 тысяч человек.

Ожидается, что, следующий, третий детский технопарк появится в Великом Устюге. Если проект будет одобрен Министерством просвещения, то областные власти направят соответствующий пакет документов в федеральное ведомство.

— Это замечательная идея, объединение традиций Вотчины и высоких образовательных технологий. Учащимися площадки могут стать не только местные жители, но и ребята, которые приезжают сюда на каникулы. Важно заинтересовать их, с тем, чтобы, вернувшись домой, они продолжили занятия», — отметила побывавшая на открытии «Кванториума» в Вологде заместитель министра просвещения Марина Ракова.

Ранее Newsvo сообщал, что в Вологде в 2019 году также планируют открыть Центр выявления и поддержки одаренных детей. Он будет работать на базе Вологодского многопрофильного лицея, на его площадках ежегодно не менее 900 детей будут охвачены специализированными профильными сменами.