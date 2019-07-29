Сертификат на допобразование ребенка в Вологодской области можно будет реализовать в частных центрах

29.07.2019 [Общество]

В Вологодской области с 2019 года изменилась схема использования сертификата на дополнительное образование для детей от 5 до 18 лет. Теперь независимо от того, какие кружки или секции выберет ребенок, в какую организацию (муниципальную или частную) он запишется, за его образование заплатит государство в пределах номинала сертификата.

«Говоря простым языком, теперь ребенок выбирает кружок, а государство делает так, чтобы он обучался там бесплатно. То есть прежняя формула «смотрим, что есть из этого бесплатно, и выбираем», при новом подходе изменяется на «смотрим, что есть, а заплатит за это государство»,  - отметила начальник департамента образования Елена Рябова.

Информация о кружках и секциях, участвующих в проекте, внесена в специальный реестр-навигатор , в котором можно найти любую программу по интересам. В него вошли только те организации, которые обеспечивают соблюдение требований законодательства к образовательной деятельности.

Получить сертификат можно в муниципальном управлении образования. С полным перечнем образовательных организаций можно познакомиться на том же портале персонифицированного дополнительного образования Вологодской области.

«Сертификат на дополнительное образование ребенка достаточно получить только один раз. При этом по количеству образовательных программ ограничений нет», - подчеркнула Елена Рябова.

При подаче заявления при себе необходимо иметь оригиналы и копии паспорта и свидетельства о рождении ребенка.

Материал опубликован в рамках договора с АУ ВО "ВОИЦ".

Тэги: допобразование

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