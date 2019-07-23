«Сигма», «Взлет» или «Ультра»: в Вологде выбирают название для нового центра поддержки одаренных детей

23.07.2019 [Общество]

В Вологде стартовало интернет-голосование за название нового центра поддержки одаренных детей, который обещают открыть в городе осенью. Выбрать один из 9 вариантов («Сигма», «Атлека», «Взлет», «Ультра», «Импульс», «Звездный», «Олимп», «Гравитация», «Амплитуда» и другие) или предложить свой предлагают на официальной странице Вологодской области в соцсети. Итоги голосования станут известны 1 сентября.

По данным пресс-службы губернатора области, региональный Центр для одаренных детей создается по модели федерального образовательного центра «Сириус».

- Главная задача учреждения – выявление и поддержка талантливых детей Вологодской области, а также их закрепление в родном регионе. Ежегодно в рамках профильных смен продолжительностью от 14 до 21 дня обучение будут проходить до 900 ребят. Кроме того, в течение всего учебного года будут вестись программы по очной и дистанционной подготовке школьников к предметным олимпиадам российского и международного уровня. Отбор на каждую смену будет индивидуальным, а обучение и проживание для ребят бесплатным. Педагогический состав уже сформирован и прошел необходимую профессиональную подготовку, - говорится в сообщении пресс-службы.

В центре будут проводиться тематические смены по направлениям «Наука», «Культура» и «Спорт». Основной площадкой для размещения учреждения стало здание бывшего кулинарного техникума площадью почти 5000 квадратных метров на улице Горького, 101. Сейчас там идет капитальный ремонт, который завершится в августе. Часть лабораторий и аудиторий разместятся также на базе «Вологодского многопрофильного лицея», который станет оператором Центра, а жить одаренные дети будут в современном кампусе, подготовленном в «Вологодском институте развития образования»

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников поручил создать стратегию сетевого взаимодействия будущего Центра, детского технопарка «Кванториум», который должен быть сдан в Вологде в ближайшее время, а также уже запущенного Центра цифрового образования «IT-cube». По мнению главы региона, система должна быть отстроена таким образом, чтобы «выявлять одаренных вологжан с самого раннего возраста, помогать выбрать будущую профессию, развиваться и достигать успехов на всех этапах».

Материал опубликован в рамках договора с АУ ВО "ВОИЦ".

Тэги: одаренные дети, дети, школьники

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