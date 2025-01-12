Вячеслав Володин обозначил позицию Госдумы по закону о маркировке видеоигр

[ Общество ]
Автор:
Иван Гордеев

Вячеслав Володин

Как известно Госдума в ближайшем времени рассмотрит так называемый закон об видеоиграх. Суть данного документа заключается в защите российских детей от различного деструктивного и непатриотичного контента в этих видеоиграх. В интернете стали разгоняться предположения, что теперь в России будут запрещены практически все иностранные  видеоигры, ну разве что “Тетрис” оставят. Разъяснить ситуацию по этому вопросу решил Председатель Госдумы Вячеслав Володин.

В своем Telegram-канале он попытался успокоить всех любителей видеоигр:

«Ряд медиаресурсов заявил о возможном полном запрете видеоигр. Сразу хочу подчеркнуть: об этом речи не идёт. Предлагаю продолжить разговор»,  — написал Вячеслав Володин.

Спикер Госдумы уточнил, что речь в первую очередь идет о борьбе с контентом внутри игр, как в принципе и во всем интернете, который негативно влияет на психику молодежи. Окончательное решение еще не принято, но Володин пообещал, что оно обязательно будет сбалансированным и взвешенным. 

То есть можно не паниковать, игры будут в больших количествах, и каждый россиянин найдет для себя что-то интересное. Также данный законопроект должен стимулировать разработку отечественных видеоигр, тем более отечественным разработчикам есть чем похвастаться. 

S.T.A.L.K.E.R. 2: Роскомнадзор прокомментировал ситуацию вокруг этой игры

Помнится совсем недавно было много шума по поводу игры S.T.A.L.K.E.R 2, многие боялись, что ее запретят именно по поводу того, что в ней обязательно будут какие-то антироссийские эпизоды, поскольку разработчиками являются выходцы из Украины. Однако ничего противозаконного в игре не нашли, и никаких запретов не последовало. Возможно и сейчас много шума из ничего. Хотя в принципе нужно дождаться окончательного варианта будущего закона…

Теги:
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Вячеслав Володин обозначил позицию Госдумы по закону о маркировке видеоигр
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